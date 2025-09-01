Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Vokietijos ministras: nuo gegužės šalyje užkirstas kelias 12 000 nelegalių bandymų įvažiuoti

2025 m. rugsėjo 1 d. 09:59
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sekmadienį pareiškė, kad nuo gegužės mėnesio, kai naujoji vyriausybė pradėjo eiti pareigas, sustiprinta pasienio kontrolė jau padėjo sumažinti nelegalių sienos kirtimų skaičių.
„Nuo gegužės 8 dienos sustabdėme 12 000 nelegalių įvažiavimų“, – sakė A. Dobrindtas visuomeniniam transliuotojui ARD. Į šį skaičių įėjo apie 660 prieglobsčio prašytojų, pridūrė jis, pažymėdamas, kad pasklido žinia, jog prieglobsčio prašymas pasienyje nebepadeda, todėl žmonės nustojo jį minėti.
Vokietija sustiprino anksčiau nereguliarius patikrinimus prie savo išorės sienų gegužės 8 d., A. Dobrindto įsakymu, iškart po to, kai pradėjo darbą naujoji konservatorių vadovaujama koalicinė vyriausybė. Jis taip pat nurodė prieglobsčio prašytojus apgręžti pasienyje – ši politika tebėra teisiškai ginčytina.
Paklaustas, ar vyriausybė nustatys migracijos ribą, A. Dobrindtas atsisakė nurodyti skaičių. Jis sakė, kad dėl per dešimtmetį susikaupusio spaudimo Vokietija pasiekė integracijos ir įtampos ribas ir dabar reikia koreguoti kursą, kad būtų nutraukta šalies „perkrova“.
