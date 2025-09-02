Orai
Pasaulis
Įvykiai
2025 m. rugsėjo 2 d. 18:12
Išpuolis Marselyje: peiliu ginkluotas vyras sužeidė keturis žmones, užpuolikas nukautas
2025 m. rugsėjo 2 d. 18:12
Prancūzijos policija antradienį nukovė vyrą, kuris, kaip įtariama, pietinio Marselio uostamiesčio centre padūrė mažiausiai keturis žmonės, pranešė šaltiniai policijoje.
Užpuolikas netoli prekybos narkotikais vietos užpuolė mažiausiai keturis žmones, tačiau įsikišę pareigūnai įtariamąjį nukovė, tvirtino šaltinis.
Nukentėjusiųjų būklė kol kas nežinoma.
Marselis
peilis
