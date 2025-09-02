Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Išpuolis Marselyje: peiliu ginkluotas vyras sužeidė keturis žmones, užpuolikas nukautas

2025 m. rugsėjo 2 d. 18:12
Prancūzijos policija antradienį nukovė vyrą, kuris, kaip įtariama, pietinio Marselio uostamiesčio centre padūrė mažiausiai keturis žmonės, pranešė šaltiniai policijoje.
Užpuolikas netoli prekybos narkotikais vietos užpuolė mažiausiai keturis žmones, tačiau įsikišę pareigūnai įtariamąjį nukovė, tvirtino šaltinis.
Nukentėjusiųjų būklė kol kas nežinoma.
