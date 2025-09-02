Izraelio kalėjimuose – rekordinis palestiniečių skaičius

Ši nevyriausybinė organizacija, kuri remiasi Izraelio kalėjimų administracijos informacija, teigė, kad tai didžiausias ligi šiol užfiksuotas kalinių iš Palestinos skaičius.
Pasak organizacijos „HaMoked“, daugiau nei pusė sulaikytųjų – 3 577 asmenys, sulaikyti vadinamąja administracine tvarka ir 2 662 „neteisėti kovotojai“ – yra laikomi nesivadovaujant įprastu teisminiu procesu.
Daugelis kovotojų buvo suimti per Gazos konfliktą, kuris prasidėjo po to, kai palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ prieš beveik dvejus metus surengė teroristinį išpuolį Izraelyje.
Administracine tvarka sulaikyti įtariamieji saugumo sumetimais gali būti be jokių oficialių kaltinimų laikomi šešis mėnesius ar ilgiau. Taip nutinka, kai asmenys yra įtariami įvykdę nusikaltimus, tačiau įrodymų kaltinimams pareikšti nepakanka.
Kadangi ši priemonė daugiausia grindžiama žvalgybos informacija, sulaikytieji ir jų advokatai su įrodymais susipažinti ir veiksmingai gintis negali.
Žmogaus teisių organizacijos jau kelis dešimtmečius ragina Izraelį atsisakyti šios praktikos. Tačiau vidaus žvalgybos tarnyba „Shin Bet“ tokį sulaikymą pateisina kaip būtiną kovos su terorizmu priemonę.
Pasak dienraščio „Jerusalem Post“, šiuo metu sulaikytųjų administracine tvarka skaičius yra maždaug tris kartus didesnis nei per antrąjį palestiniečių sukilimą – vadinamąją intifadą, kai 2000–2005 m. vyko nuolatiniai palestiniečių išpuoliai.