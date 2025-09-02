Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kivirčas tęsiasi: Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai neįtraukti į K. Nawrockio vizitą JAV

2025 m. rugsėjo 2 d. 15:04
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai nėra pakviesti lydėti prezidentą Karolį Nawrockį per jo vizitą į JAV, pranešė ministerija ir pridūrė, kad jie lieka atviri ir tikisi tolesnio bendradarbiavimo.
„Nieko iš Užsienio reikalų ministerijos nebus delegacijoje. Mes tiesiog negavome kvietimo“, – Lenkijos radijui sakė užsienio reikalų viceministrė Anna Radwan-Roehrenschef.
Užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis ne kartą pabrėžė, kad ministerija ir jos atstovai yra atviri konsultacijoms ir bendradarbiavimui prieš bet kokią prezidento užsienio kelionę, šią poziciją palaiko ir vyriausybė.
„Galbūt prezidentas ir jo komanda vis dar mokosi savo vaidmens. Duokime laiko, ir manau, kad prezidentas pasirinks bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija ir kitais ministrais, kai tik supras aiškią naudą“, – pridūrė A. Radwan-Roehrenschef.
Tačiau prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis teigė, kad vyriausybė nepalaiko diplomatinių ryšių su Vašingtonu ir šalis pirmiausia turi atkurti gerus santykius su JAV.
Antradienį kalbėdamas Lenkijos radijui, jis taip pat prisiminė buvusių Lenkijos prezidentų vizitus į JAV, vykusius be aukšto rango ministerijų atstovų.
Antradienį K. Nawrockis pradeda savo pirmąjį užsienio vizitą į Jungtines Valstijas. Trečiadienį jis planuoja susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti Lenkijos energetiką, karinį saugumą ir pastangas atnešti taiką į Ukrainą.
D. Trumpas trečiadienį 11 val. vietos laiku pasitiks K. Nawrockį Baltuosiuose rūmuose, vėliau Ovaliajame kabinete vyks dvišalis susitikimas.
