Lvive vyko nužudyto buvusio Ukrainos parlamento pirmininko A. Parubijaus laidotuvės

2025 m. rugsėjo 2 d. 16:02
Lvive pamaldomis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Šv. Jurgio arkikatedroje prasidėjo parlamento nario ir buvusio Aukščiausiosios Rados pirmininko Andrijaus Parubijaus laidotuvės, ceremoniją tiesiogiai transliavo „Suspilne“.
Ceremonijoje dalyvavo velionio politiko šeima ir artimi draugai, taip pat Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas, jo pirmasis pavaduotojas Oleksandras Kornijenka, buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, buvę ministrai pirmininkai Volodymyras Hroismanas, Arsenijus Jaceniukas ir Julija Tymošenko bei buvęs parlamento pirmininkas Oleksandras Turčynovas.
Vėliau atsisveikinimo su A. Parubijumi ceremonija vyko Turgaus aikštėje prie Lvivo rotušės.
Buvęs Aukščiausiosios Rados pirmininkas ir parlamento narys A. Parubijus buvo nušautas Lvive rugpjūčio 30 dieną.
Teisėsaugos pareigūnai, įskaitant Lvivo srities policijos viršininką Oleksandrą Šliachovskį ir srities prokurorą Mykolą Meretą, teigė, kad tyrėjai neatmeta galimybės, jog su nužudymu susijusi Rusija.
Įtariamasis 52 metų Lvivo gyventojas buvo sulaikytas rugpjūčio 31 d. naktį Chmelnyckio srityje.
Anksčiau vieša A. Parubijaus atminimo ir atsisveikinimo ceremonija vyko Kyjivo Nepriklausomybės aikštėje.
 
