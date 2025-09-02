Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sirija planuoja pirmą kartą nuo pilietinio karo vėl eksportuoti naftą

2025 m. rugsėjo 2 d. 14:28
Sirija pirmą kartą nuo pilietinio karo 2011 m. vėl pasirengusi naftos eksportui. Su Graikijos vėliava plaukiojantis tanklaivis, gabenantis 600 000 barelių žalios naftos, išplaukė iš Sirijos Tartuso uosto, pirmadienio vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Sana“.
Laivų stebėjimo portalo „MarineTraffic“ duomenimis, tanklaivis kol kas paskirties vietos neturi ir yra prie Sirijos Viduržemio jūros krantų.
Pasak Sirijos valstybinės televizijos, laivas pradžioje turėtų plaukti į Graikiją. Krovinio vertė esą yra apie 30 mln. eurų. Priešingai nei teigiama „Sana“ pranešime, Sirijos naftos transporto bendrovės atstovas TV stočiai sakė, kad tai jau antras kartas nuo 2011 metų, kai šalis eksportuoja naftą. Pirmasis sandoris esą jau užbaigtas.
Sirijoje 2011 m. po antivyriausybinių protestų kilo pilietinis karas. Prieš tai arabų šalis kasdien pagamindavo 380 000 barelių naftos ir maždaug trečdalį jos eksportuodavo, pirmiausiai – į Europos Sąjungą. Pajamos iš naftos sudarydavo maždaug ketvirtadalį valstybės biudžeto. Tačiau pasaulio rinkoje šie nedideli eksporto kiekiai nebuvo reikšmingi.
Dėl tarptautinių sankcijų Sirijai, kurios buvo įvestos diktatoriaus Basharo al Assado vyriausybei po brutalaus protestų numalšinimo, prekyba sustojo. Be to, per karą buvo apgadinti arba sugriauti naftos ir dujų vamzdynai bei kita infrastruktūra.
N. al Assadas praėjusį gruodį buvo nuverstas nuo valdžios. Po to JAV bei ES pradėjo atšaukti daugelį ekonominių sankcijų Sirijai.
SirijaNaftapilietinis karas

