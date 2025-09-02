Slovakijos premjeras R. Fico Pekine susitiko su V. Putinu ir aptarė Ukrainą

Ten jiedu aptarė su Ukraina susijusius klausimus, praneša BBC naujienų tarnyba rusų kalba.
R. Fico sakė, kad Slovakija laikosi „labai griežtos“ pozicijos dėl Ukrainos atakų prieš naftotiekį „Družba“ Rusijos teritorijoje.
Jis pridūrė, kad planuoja kelti šį klausimą artėjančiame susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris penktadienį numatytas Užhorode.
Slovakijos premjeras taip pat ketina aptarti galimą Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Pasak R. Fico, nors Bratislava palaiko potencialią Kyjivo narystę ES, ji nepritars Ukrainos stojimui į NATO.
V. Putinas savo ruožtu pakartojo, esą Maskva niekada nesipriešino Ukrainos narystei ES, tačiau narystę NATO laiko nepriimtina.
Jis dar kartą apkaltino Vakarų šalis ir NATO siekiu „absorbuoti visą posovietinę erdvę“ ir primygtinai tvirtino, kad vienintelis Rusijos tikslas yra ginti savo interesus.
Be to, Rusijos vadovas atmetė teiginius, kad Maskva planuoja pulti Europą.
Kaip skelbta anksčiau, Europos Komisija (EK) „akivaizdžia dezinformacija“ pavadino Vengrijos užsienio reikalų minstro Péterio Szijjártó tvirtinimus apie tariamą Kyjivo, EK ir kai kurių ES šalių sąmokslą dėl smūgių į „Družba“ vamzdyną.
Robertas FicoVladimiras PutinasUkraina
Rodyti daugiau žymių