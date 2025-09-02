Tarp Rusijos ir Kinijos – ambicingas susitarimas

Šiuo dujotiekiu 30 metų bus tiekiamos dujos į Kiniją per Mongoliją, pranešė „Gazprom“ generalinis direktorius Aleksejus Milleris.
Derybos dėl šio projekto ilgai strigo dėl Pekino griežtų reikalavimų kainoms ir tiekimo apimtims.
Sandoris patvirtina, kad Rusija ieško naujų rinkų Azijoje po to, kai šalis prarado prieigą prie Europos energijos rinkų. Tikimasi, kad per naująjį dujotiekį kasmet bus tiekiama iki 50 mlrd. kubinių metrų dujų.
Maskva ir Pekinas taip pat susitarė padidinti tiekimą esamu „Power of Siberia“ (Sibiro energija – liet.) dujotiekiu – nuo 38 iki 44 mlrd. kubinių metrų per metus.
A. Milleris apie proveržį paskelbė po trišalių derybų Pekine tarp Rusijos, Kinijos ir Mongolijos delegacijų.
„Tai bus didžiausias, ambicingiausias ir kapitalui imliausias dujų projektas pasaulyje“, – sakė jis.
Sutartis buvo sudaryta po Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimų su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.
Kaip pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, šalys pasirašė daugiau kaip 20 bendradarbiavimo susitarimų energetikos, technologijų ir kituose sektoriuose.
V. Putinas gyrė šalių santykius, teigdamas, kad jie pasiekė „precedento neturintį lygį“.
Be to, Kinija nuo rugsėjo vidurio įves bevizį režimą Rusijos piliečiams, leidžiantį iki 30 dienų viešnagę. Anksčiau bevizė prieiga buvo ribota tik iki 30 dienų tiesioginių skrydžių į Hainaną metu.
Derybos dėl „Power of Siberia 2“ daugelį metų buvo įstrigusios, nes, kaip pranešta, Kinija reikalavo dujų kainų, artimų stipriai subsidijuojamoms Rusijos vidaus kainoms, ir siekė tik ribotų tiekimo apimčių.
Pasak „The Wall Street Journal“, Pekinas atnaujino susidomėjimą dujotiekiu po pasaulinio energetikos nestabilumo, kurį šiemet sukėlė konfliktas tarp Izraelio ir Irano.
Kinija išlieka svarbiausia ekonomine gyvybės linija Rusijai – ji toliau perka naftą ir tiekia dvigubos paskirties technologijas, nors teigia išlaikanti neutralumą kare prieš Ukrainą.
Naujas susitarimas pasirašytas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas siekia spausti Rusijos sąjungininkus, grasindamas antriniais muitais naftos pirkėjams.
Pekinas atmetė šiuos įspėjimus, teigdamas, kad jo energetikos pirkimai iš Rusijos grindžiami „nacionaliniais interesais“.
RusijaKinijasusitarimas
Rodyti daugiau žymių