D. Trumpas teigia, kad per JAV smūgį Venesuelos narkotikų prekeivių laivui žuvo 11 žmonių

D. Trumpas savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“ parašė, kad ataka buvo nukreipta prieš „aiškiai identifikuotus“ Venesuelos nusikalstamos grupuotės „Tren de Aragua“, kurią Vašingtonas yra įtraukęs į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą, narius. Jis teigė, kad JAV pajėgos nepatyrė žalos.
Prie įrašo pridėta vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip apšaudomas ir užsiliepsnoja nedidelis laivas.
„Prašau tai laikyti įspėjimu visiems, kad net negalvotumėte apie narkotikų įvežimą į Jungtines Amerikos Valstijas“, – rašė jis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio anksčiau operaciją pietinėje Karibų jūros dalyje apibūdino kaip „mirtiną smūgį“ iš Venesuelos išplaukusiam laivui, gabenusiam narkotikus.
M. Rubio taip pat sakė žurnalistams Floridoje, kad „šie konkretūs narkotikai tikriausiai plaukė į Trinidadą ar kitą Karibų jūros regiono šalį“.
Dirbtinis intelektas?
Venesuelos informacijos ministras Freddy Ñáñezas „Telegrame“ pareiškė, kad „labai tikėtina“, jog JAV vyriausybės paskelbtas smūgio vaizdo įrašas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, remdamasis „Google“ DI programinės įrangos „Gemini“ analize.
F. Ñáñezas pasidalijo „Gemini“ atsakymo ekrano nuotrauka, kurioje teigiama, kad negalima „patvirtinti tikslių naudotų priemonių“, tačiau pažymima, kad „keli elementai rodo DI kūrybą“, įskaitant „supaprastintą, beveik vaikišką filmuką primenančią animaciją“ ir „realistiškų detalių trūkumą“.
Venesuelos pareigūnas toliau pasmerkė tokio „strategijos tipo“ naudojimą karo naratyvams paremti.
Įtampa tarp Vašingtono ir Karakaso didėja
Pastaruoju metu įtampa tarp abiejų šalių padidėjo. Pasak žiniasklaidos, pastarosiomis savaitėmis JAV prie Venesuelos Karibų jūros pakrantės dislokavo kelis karo laivus tam, kad sulaikytų narkotikų kontrabandininkus.
Be to, Vašingtonas iki 50 mln. dolerių padvigubino atlygį už informaciją, kuri padėtų suimti Venesuelos autoritarinį lyderį Nicolásą Maduro. JAV teisingumo departamentas teigia, kad N. Maduro yra įsitraukęs į tarptautinę prekybą narkotikais.
N. Maduro pavadino JAV karinį buvimą Karibų jūros regione „didžiausia grėsme“ per šimtmetį.
„Venesuela susiduria su didžiausia grėsme, kurią mūsų žemynas patyrė per pastaruosius 100 metų“, – sakė jis pirmadienį per spaudos konferenciją. – Aštuoni karo laivai su 1 200 raketų ir branduolinis povandeninis laivas taikosi į Venesuelą. Tai pernelyg didelė grėsmė. Nepateisinama, amoralu ir visiškai nusikalstama.“
N. Maduro perspėjo apie ginkluotą pasipriešinimą JAV puolimo atveju ir anksčiau paskelbė apie planus užverbuoti papildomų sukarintų pajėgų narių.
Jo teigimu, šiuo metu sukarintose pajėgose yra apie 4,5 mln. narių, įskaitant rezervistus, socialistų valdančiosios partijos narius, valstybinių įmonių darbuotojus ir pensininkus. Tačiau saugumo ekspertai abejoja šių pajėgų kariniu efektyvumu.