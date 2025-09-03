JAV Kongreso komitetas paviešino tūkstančius J. Epsteino bylos dokumentų

Iš pradžių buvo neaišku, ar 33 295 puslapiuose su J. Epsteinu susijusių įrašų yra informacijos, kuri pirmiau nebuvo žinoma.
Kaip rašo „The Washington Post“, tai pirmoji paviešintų dokumentų partija – tikėtina, kad ilgainiui jų bus paskelbta daugiau, įvairių partijų atstovams reikalaujant daugiau skaidrumo šioje byloje.
JAV Atstovų Rūmų narys ir vyriausiasis Demokratų partijai priklausantis Atstovų Rūmų priežiūros komiteto narys Robertas Garcia sakė, kad dauguma antradienį paskelbtų dokumentų jau buvo paskelbti viešai.
„Didžioji dalis 33 000 puslapių Epsteino dokumentų, kuriuos Jamesas Comeris nusprendė „paviešinti“, jau buvo viešai pasiekiama informacija. Amerikos žmonės, nesileiskite šito apkvailinami“, – R. Garcios žodžius citavo JAV transliuotojas CNN.
„Atlikę kruopščią peržiūrą, priežiūros komitetui priklausantys demokratai nustatė, kad 97 % iš Teisingumo departamento gautų dokumentų jau buvo prieinami viešai. Juose neminimi jokie klientų sąrašai ar kas nors, kas užtikrintų didesnį skaidrumą ar teisingumą aukų atžvilgiu.“
Nepaisant oficialių išvadų, J. Epsteino mirtis sukėlė beprotiškų spėlionių, ypač dešiniųjų pažiūrų JAV visuomenės sluoksniuose, mat velionis finansininkas turėjo puikių ryšių JAV aukštuomenėje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas per savo rinkimų kampaniją žadėjo paviešinti šiuos dokumentus, o dabar patiria spaudimą tai padaryti.
Turtingas ir įtakingų ryšių turėjęs finansininkas J. Epsteinas buvo apkaltintas vadovavęs prekybos žmonėmis tinklui, kuris daugybei garsių klientų parūpindavo nepilnamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo tikslais. Jis mirė kalėjime 2019 m. – valdžios institucijoms nusprendė, kad tai buvo savižudybė, o tai paskatino atsirasti sąmokslo teorijų, kad buvo nuslėpta slapta informacija.