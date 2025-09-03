Karinis paradas Pekine: pompastikos, puošnumo ir jėgos demonstracija

Plačioji visuomenė auštant pradėjo rinktis sostinės Tiananmenio aikštėje, prie istorinio Uždraustojo miesto įėjimo vartų ir vietos, kurioje prezidentas Xi Jinpingas pasirinko demonstruoti jėgą visam pasauliui.
Plačiai besišypsantys svečiai pozavo nuotraukoms su savo kvietimais į paradą Tiananmenio aikštės fone, išmargintame Kinijos nacionalinių vėliavų ir tūkstančių šiai progai įrengtų raudonų ir žalių kėdžių žiūrovams.
Aikštėje buvo pastatyti milžiniški auksiniai skaičiai „1945“ ir „2025“, primenantys, kad nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos praėjo 80 metų.
„Pirmą kartą dalyvauju kariniame parade. Nuostabu čia būti, – AFP sakė 24 metų valstybės tarnautoja Jenny Wang. – Svarbu paminėti šio karo pabaigą ir užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių visame pasaulyje sužinotų apie šį karą ir kančias, kurias tuo metu patyrė kinai.“
Parado dalyviai džiugiai mojavo Kinijos vėliavomis, o masiniai chorai giedojo patriotinį antijaponišką himną, energingai mosuodami kumščiais. Aikštėje vieningai skambėjo kariuomenės orkestrų trimitai, žygiavo karių būriai.
„Draugai... sunkiai dirbate!“
Niekada anksčiau nematytose scenose Xi buvo nufotografuotas spaudžiantis ranką ir bendraujantis su Kimu ir V. Putinu, jiems einant pasidaryti bendros nuotraukos su kitais užsienio šalių vadovais.
Apsirengęs tamsiai pilku kiniško stiliaus kostiumu, Xi stovėjo atvirame juodame limuzine, kuris važiavo pro karius, išsirikiavusius palei platųjį Čangano prospektą.
„Draugai, jūs sunkiai dirbate!“ – kelis kartus sušukęs į keturis mikrofonus, jis prisijungė prie savo svečių, tarp kurių buvo V. Putinas ir Kimas, tribūnoje šalia žymiojo Mao Dzedongo portreto Tiananmenio aikštėje.
Ceremonija vyko šviečiant skaisčiai saulei, o oro temperatūrai siekiant apie 35 laipsnius karščio, todėl daugeliui žiūrovų, kurie gausiai prakaitavo šešėlio neteikiančiose tribūnose, buvo sunku. Kai kurie, prastai pasijutę, išėjo padedami personalo.
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka buvo matomas su kepuraite ir akiniais nuo saulės, o atsivėsinimui naudojosi juodu elektroniniu ventiliatoriumi.
Pro aukštus svečius pravažiavo tarpžemyninės balistinės raketos (ICBM), raketų paleidimo įrenginiai ir koviniai tankai, o kareiviai žygiavo tiksliais, darniais žingsniais, glaudžiomis gretomis.
Minia išsitraukė savo išmaniuosius telefonus, pamačiusi virš Tiananmenio aikštės praskrendantį būrį sraigtasparnių, danguje suformavusių skaičių „80“.
Nuostabos šūksniai nuvilnijo per auditoriją, kai buvo pademonstruota milžiniška kinų gamybos tarpkontinentinė balistinė raketa DF-5C ICBM, o paskui dar kartą, kai į dangų pakilo dešimtys tūkstančių balandžių, simbolizuojančių taiką.
