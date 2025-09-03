Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Naujoje knygoje – V. Putino neištikimybės istorija: išdavė bendražygio žmona

2025 m. rugsėjo 3 d. 16:57
Lrytas.lt
1990-ųjų pabaigoje, kai Vladimiras Putinas jau dirbo Maskvoje, jam prireikė buto susitikimui su meiluže. Tuometinis artimiausias bendražygis Igoris Sečinas, persikėlęs į sostinę paskui savo vadovą, pasiūlė savo būstą.
Apie tai žurnalistams Romanui Badaninui ir Michailui Rubinui pasakojo buvęs artimas prezidento pažįstamas. Epizodas aprašytas knygoje „Caras asmeniškai“.
Pasak šaltinio, gavęs butą iš valstybės, I. Sečinas galėjo džiaugtis kiek erdvesniu būstu nei Putinas – „maždaug keturiais kvadratiniais metrais didesniu“.
Tai, jo teigimu, V. Putiną labai įskaudino. Tačiau nuoskauda greitai buvo pamiršta, kai būsimajam prezidentui prireikė vietos privačiam pasimatymui. Susitikimas su moterimi įvyko Sečino bute, šeimininkams tuo metu nesant namuose.
Iš pradžių atrodė, kad viskas liko paslaptyje. Tačiau pirmoji I. Sečino žmona Marina pastebėjo, kad jų namuose lankėsi kita moteris. Nors I. Sečinas, kaip ir V. Putinas, pats buvo saugumietis, žmonos klausimų jis neatlaikė ir išdavė savo vadovą, ironizuoja autoriai.
Marina Sečina apie tai pranešė V. Putino žmonai Liudmilai. Tai sukėlė rimtą konfliktą prezidento šeimoje, bet tolimesnės įvykių eigos šaltinis nežino.
Meilužės pavardės jis taip pat nenurodė, tačiau žurnalistai pabrėžia turintys pagrindo manyti, kad tai galėjo būti Svetlana Krivonogich – būsimoji nesantuokinės V. Putino dukters motina, kuri tuo metu dažnai skraidydavo į Maskvą pas savo aukšto rango mylimąjį.
Nepaisant nesulaikyto liežuvio, I. Sečinas už tai nenukentėjo. Jis kilo karjeros laiptais kaip prezidento asmeninis sekretorius, energetikos kuratorius ir didžiausios Rusijos valstybinės naftos bendrovės vadovas.
