Pekine – pokalbis, kurio neturėjome išgirsti: diktatoriai prakalbo apie organų persodinimą

Pokalbis buvo užfiksuotas tiesioginės transliacijos metu, kai lyderiai kilo į Tiananmenio vartų balkoną Pekine stebėti ceremonijos. Socialinių tinklų vartotojai pirmieji pastebėjo šį momentą.
Garso įrašas apie ilgaamžiškumą truko mažiau nei minutę, vietomis nutrūko ir užfiksavo tik pokalbio fragmentus. Jis prasidėjo nuo Xi žodžių mandarinu kalba „šiomis dienomis“ ir „70 metų“.
Vertėjas, matyt perteikdamas Xi mintį, rusiškai pasakė: „Anksčiau žmonės retai sulaukdavo 70-ies, bet šiandien net sulaukus 70-ies vis dar esi vaikas.“
Po to reagavo V. Putinas, gestikuliuodamas rankomis, tačiau jo žodžiai nebuvo aiškiai girdimi.
Vertėjas netrukus perteikė Rusijos vadovo mintis mandariniškai: „Plėtojant biotechnologijas, žmogaus organai gali būti nuolat persodinami, žmonės gali gyventi vis jauniau ir net pasiekti nemirtingumą.“
Kitas vertėjas korėjietiškai pakartojo užuominą apie organų transplantaciją.
Galiausiai Xi dar kartą prabilo mandariniškai, prieš kamerai nukrypstant į kitą vaizdą: „Prognozuojama, kad šiame amžiuje yra galimybė sulaukti ir 150 metų.“
Šis pokalbis vyko vos keliomis minutėmis anksčiau, nei Kinijos lyderis pasakė oficialią kalbą, skirtą paminėti Kinijos pergalę prieš Japoniją, po kurios sekė įspūdinga karinės technikos paroda.
Vertėjai žingsniavo iš paskos, o Xi Jinpingą lydėjo dešinėje pusėje ėjęs V. Putinas ir kairėje – K. Jong Unas.
Amžius ir sveikata yra jautri tema visiems trims lyderiams, nes nė vienas jų nėra paskyręs aiškių įpėdinių. 72 metų Xi Jinpingas panaikino prezidento kadencijų ribojimus ir siekia ketvirtosios kadencijos 2027 m.
Tuo tarpu taip pat 72 metų V. Putinas pakeitė įstatymus, kad galėtų ilgiau valdyti Rusiją. 41 metų K. Jong Unas į Pekiną atsivežė savo dukrą, dar labiau paskatinęs spėliones, kad būtent ją rengia įpėdinės vaidmeniui.
Šis netikėtas pokalbis išsiskyrė ypač kruopščiai surežisuotame renginyje, kuriame Kinija itin griežtai kontroliuoja informaciją ir norimą perduoti žinią pasauliui.
Nesuplanuoti momentai šalyje – retenybė. 2022 m., per Komunistų partijos vadovybės pertvarką, buvęs lyderis Hu Jintao buvo netikėtai išvestas iš salės, sukeldamas daug klausimų. Vėliau valstybinė agentūra „Xinhua“ patikino, kad jis pasijuto prastai.
Tais pačiais metais Xi Jinpingo žodžiai buvo įrašyti Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime Indonezijoje, kai apkaltino buvusį Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau nutekinimu apie jų privačius pokalbius.
KinijaXi JinpingasVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių