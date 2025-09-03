Žiniasklaida: per naujausias Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo 40 žmonių

Kaip teigiama, nuo vidurnakčio per įvairius incidentus iš viso žuvo 40 žmonių, o vien tik į Šifos ligoninę, esančią Gazos mieste, buvo atgabenta 17 kūnų. Izraelis kol kas nepaskelbė jokio pareiškimo apie šias atakas. Žydų valstybė nuolat akcentuoja, kad Gazos Ruože kovoja su islamistine palestiniečių grupuote „Hamas“ ir siekia apsaugoti civilius gyventojus.
Izraelio kariuomenė informavo, kad prieš planuojamą Gazos miesto užėmimą artimiausiomis savaitėmis buvo suplanuotos pratybos, kurių metu kariai „atviroje teritorijoje ir miesto aplinkoje surengs kovinius mokymus, jog sustiprintų operatyvinę parengtį Gazos Ruože“.
Skaičiuojama, kad Gazos mieste yra apie 1 mln. žmonių. Liudininkai tvirtina, kad prieš planuojamą Izraelio puolimą daugybė palestiniečių jau pasitraukė toliau į pietus. Tačiau Izraelis teigia, kad „Hamas“ bando neleisti žmonėms išvykti iš šio miesto.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po 2023 m. spalio 7 d. surengtų „Hamas“ vadovaujamų išpuolių, per kuriuos žuvo apie 1 200 žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais.
Izraelis į tai sureagavo Gazos Ruože inicijuodamas didžiulius antskrydžius ir sausumos puolimą, per kurį jau žuvo daugiau nei 63 700 žmonių, rodo „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos tarnybų duomenys. Šioje statistikoje nukentėję žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau Jungtinės Tautos laiko ją patikima.