Argentinoje gyvenanti pora grąžino nacių pavogtą paveikslą

18 amžiaus italų dailininko Giuseppe Ghislandi kūrinį „Damos portretas“ po kelias dienas trukusio tyrimo ir kelių kratų namuose poros advokatas perdavė Buenos Airių provincijos valdžios institucijoms, trečiadienį pranešė vietos prokuratūra.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, paveikslas buvo paimtas iš Amsterdamo žydų kilmės prekiautojo meno kūriniais Jacques‘o Goudstikkerio, kuris mirė 1940 m. bėgdamas nuo nacių, kai Vokietija okupavo Nyderlandus.
Adolfo Hitlerio dešiniosios rankos Hermanno Göringo padėjėjas ir vienas pagrindinių nacių finansų ekspertų Friedrichas Kadgienas, kaip pranešama, po karo pabėgęs iš Europos, paveikslą atsivežė į Argentiną.
Paveikslą atidavė F. Kadgieno duktė ir jos vyras, kuriems šiuo metu taikomas namų areštas. Tyrėjai meno kūrinį aptiko po to, kai pora patalpino nekilnojamojo turto skelbimą, kuriame buvo matyti tas paveikslas.