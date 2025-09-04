Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Argentinoje gyvenanti pora grąžino nacių pavogtą paveikslą

2025 m. rugsėjo 4 d. 08:05
Praėjus 80 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, viena Argentinoje gyvenanti pora grąžino paveikslą, kurį, kaip manoma, Nyderlanduose pavogė naciai.
Daugiau nuotraukų (1)
18 amžiaus italų dailininko Giuseppe Ghislandi kūrinį „Damos portretas“ po kelias dienas trukusio tyrimo ir kelių kratų namuose poros advokatas perdavė Buenos Airių provincijos valdžios institucijoms, trečiadienį pranešė vietos prokuratūra.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, paveikslas buvo paimtas iš Amsterdamo žydų kilmės prekiautojo meno kūriniais Jacques‘o Goudstikkerio, kuris mirė 1940 m. bėgdamas nuo nacių, kai Vokietija okupavo Nyderlandus.
Adolfo Hitlerio dešiniosios rankos Hermanno Göringo padėjėjas ir vienas pagrindinių nacių finansų ekspertų Friedrichas Kadgienas, kaip pranešama, po karo pabėgęs iš Europos, paveikslą atsivežė į Argentiną.
Paveikslą atidavė F. Kadgieno duktė ir jos vyras, kuriems šiuo metu taikomas namų areštas. Tyrėjai meno kūrinį aptiko po to, kai pora patalpino nekilnojamojo turto skelbimą, kuriame buvo matyti tas paveikslas.
 
Argentinanaciai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.