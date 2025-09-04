Argentinoje vykstančios J. Milei rinkimų kampanijos renginys baigėsi susirėmimais

Prieš sekmadienį vyksiančius įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus tvyro didelė įtampa, o trečiadienį vykusio renginio pabaigoje AFP matė, kaip tarp mitingo dalyvių kilo muštynės.
Šie rinkimai – pirmas svarbus J. Milei lyderystės išbandymas nuo tada, kai jis 2023 m. gruodžio mėnesį pradėjo eiti pareigas su pažadu atgaivinti nusilpusią Argentinos ekonomiką mažinant viešąsias išlaidas – nepaisant nuolatinių pensininkų ir kitų nuo jo taupymo režimo nukentėjusių grupių protestų.
Prieš renginį Buenos Airių gubernatorius peronistas Axelis Kicillofas platformoje „X“ perspėjo dėl pasirinktos vietos.
J. Milei iš įvykio vietos išvyko be incidentų, tačiau jis priverstas toliau išgyventi sunkiausią savo 21 mėnesį trunkančio valdymo momentą, kai visuomenėje kilo pasipiktinimas dėl Milei šeimos korupcijos skandalo.
Prieš savaitę J. Milei vykdant rinkimų kampaniją netoli sostinės Buenos Airių, jo automobilis buvo apmėtytas akmenimis, augalais ir buteliais, pranešė AFP žurnalistai.
J. Milei ir jo sesuo Karina Milei buvo išvežti iš įvykio vietos ir nenukentėjo. Tačiau visuomenės pasipiktinimas neslūgsta.
K. Milei, būdama patikima brolio padėjėja ir prezidentūros generalinė sekretorė, kaltinama gavusi trijų procentų neteisėtą atlygį nuo sumos, kurią Nacionalinė neįgaliųjų agentūra (Andis) sumokėjo už vaistų įsigijimą iš Argentinos farmacijos įmonės „Suizo Argentina“.
Milei šeimos nariai tvirtina esantys nekalti.
Kaltinimai kilo iš nutekintų garso įrašų, kuriuose girdėti, kaip vyras, žiniasklaidos pranešimuose įvardijamas kaip neįgaliųjų agentūros direktorius Diego Spagnuolo, sako: „Karina gauna tris procentus“.
Po to, kai įrašai buvo paviešinti, D. Spagnuolo buvo atleistas.
J. Milei administracija paragino teismus ištirti garso įrašų paskelbimą kaip „šnipinėjimą“, o pirmadienį teisėjas nurodė sustabdyti jų platinimą.
Pasaulinė žurnalistikos gynimo grupė „Reporteriai be sienų“ (RSF) šį veiksmą pavadino „rimta grėsme spaudos laisvei“.