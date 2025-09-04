B. Johnsonas pasmerkė D. Trumpo poelgį: buvo bloga žiūrėti

Ilgalaikis Ukrainos rėmėjas antradienį interviu sakė, kad nors JAV prezidentas teisingai siekė užbaigti karą Ukrainoje, D. Trumpo susitikimas su V. Putinu buvo „siaubingas“.
„Ukraina yra visiškai nekalta, nukentėjusi šalis, – sakė jis televizijai „GB News“. – Visi žinome, kad buvo bloga stebėti, kaip Putinas buvo sutiktas Amerikoje tokiu būdu. Visi tai žinome.“
Visgi B. Johnsonas pastebėjo ir pozityvesnį JAV administracijos sprendimą, pažymėdamas, kad D. Trumpas „iš tikrųjų toliau leido ginklams keliauti į Ukrainą, o tai yra svarbiausia“.
D. Trumpas rugpjūtį Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos lyderiu dėl karo Ukrainoje pabaigos, o V. Putiną pasitiko virš galvos praskridę kariuomenės lėktuvai ir Raudonasis kilimas. Derybos baigėsi be susitarimo.
B. Johnsonas anksčiau kritikavo Europą dėl to, kad ji „neturi drąsos“ visiškai remti Ukrainą buvusio JAV vadovo Joe Bideno prezidentavimo metu.
Jis teigė, kad Rusijos ekonomika išlieka rizikos zonoje, o jos invazijos į Ukrainą sukeltas karas gali baigtis iki gruodžio.
„Putinas yra daug, daug silpnesnėje pozicijoje, nei žmonės sako, – teigė buvęs JK premjeras. – Matote 10 proc. Rusijos benzino gamybos sumažėjimą. Matote kuro trūkumą. Infliacija kyla.“
Jis pridūrė: „Jei Donaldas Trumpas taikys spaudimą, kurį gali, ir jam pritars JK bei Europa, manau, kad gali būti pasiektas realus pokytis, ir manau, kad šis karas galėtų baigtis iki metų pabaigos.“
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Borisas JohnsonasJAV
Rodyti daugiau žymių