D. Medvedevas reagavo į pranešimą, kad Jungtinė Karalystė (JK) perdavė Ukrainai 1,3 mlrd. dolerių, gautų iš įšaldytų Rusijos lėšų naudojimo pelno.
„Britanija padarė nusikaltimą, ir, kaip sako teisininkai, Rusija įgijo teisę reikalauti (grąžinimo - red. past.) iš jos ir dabartinės Ukrainos.
Tačiau, kadangi šių pinigų negalima atgauti teismuose dėl akivaizdžių priežasčių, mūsų šaliai lieka tik vienas kelias, kaip susigrąžinti šias lėšas – tiesiogiai.
Tai yra Ukrainos žemė ir kitas jos teritorijoje esantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas“, – rašė D. Medvedevas savo „Telegram“ kanale.
Jis patikslino, kad tai netaikoma Luhansko, Donecko, Zaporožės ir Chersono regionų žemėms, kurias dalinai užėmė Rusijos kariuomenė.
D. Medvedevas taip pat pridūrė, kad Maskva gali konfiskuoti Jungtinės Karalystės resursus ir investicijas, kurios yra Rusijoje.
Anksčiau JK gynybos sekretorius Johnas Healey sakė, kad Londonas perdavė karinę įrangą Kyjivui už 1,3 mlrd. JAV dolerių, gautų iš užšaldytų Rusijos lėšų.
Iš viso buvo nupirkta šimtai tūkstančių artilerijos šovinių, šimtai priešlėktuvinių raketų ir kita būtina įranga Kyjivui.
Be to, per pastarąsias 50 dienų Ukraina iš Londono gavo 4,7 mln. mažo kalibro amunicijos šovinių, daugiau nei 2,5 tūkst. dronų, daugiau nei 200 elektroninės kovos sistemų ir papildomą įrangą oro gynybos priemonėms.
JK vyriausybė taip pat Ukrainai suteikė 2,26 mlrd. svarų paskolą, kuri taip pat bus grąžinta, naudojant pajamas iš užšaldytų Rusijos lėšų.
Nuo karo Ukrainoje pradžios Vakarų šalys užšaldė apie 300 mlrd. dolerių Rusijos Centrinio banko užsienio valiutos rezervų.
Daugiau nei trečdalis jų yra Belgijos deponavime „Euroclear“. 2025 m. pirmąjį pusmetį Ukraina iš užšaldytų lėšų gavo iš viso 10,1 mlrd. eurų pajamų. Šios lėšos buvo naudojamos kariniams ir civiliams projektams finansuoti.
RusijaUkrainaDmitrijus Medvedevas
Rodyti daugiau žymių