JAV paskelbė sulaikiusi didelį kiekį metamfetamino pirmtakų iš Kinijos

„Tai didžiausias konfiskuotas metamfetamino gamybai naudojamų cheminių medžiagų pirmtakų kiekis JAV istorijoje“, – šalies pietuose esančios Teksaso valstijos Hiustono uoste kalbėdama su žurnalistais sakė Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro.
Ji tai pasakė stovėdama sandėlyje, pilname į plastikinę plėvelę suvyniotų mėlynų statinių, kurios iš Šanchajaus dviem atskirais laivais buvo gabenamos į kartelio „Sinaloa“ laboratorijas Meksikoje. Pasak J. Pirro, praėjusią savaitę tokių „atviroje jūroje“ konfiskuotų statinių iš viso buvo 13 000.
„Teisėsaugos institucijų partneriai užsienyje“ padėjo JAV darbuotojams Panamoje sujungti siuntas ir nugabenti jas į Hiustoną“, – paaiškino laikinasis JAV Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) direktorius Toddas Lyonsas.
D. Trumpo administracijai pripažinus kartelį „Sinaloa“ teroristine užsienio organizacija, federalinės valdžios institucijos įgijo galimybę sekti cheminių medžiagų pirmtakus, kol jie dar nepasiekė JAV teritorijos, sakė T. Lyonsas.
„Kiekvieną dieną iš Kinijos į Meksiką gabenamos tonos cheminių medžiagų, iš kurių gaminami sintetiniai narkotikai, tokie kaip metamfetaminas ir fentanilis, ir taip Kinija vykdo nepaskelbtą karą prieš Ameriką ir jos piliečius“, – kalbėjo J. Pirro.
J. Pirro teigimu, iš šių cheminių medžiagų galėjo būti pagaminta 420 000 svarų (apie 190 500 kg) metamfetamino, kurio vertė Hjustone siektų 569 mln. JAV dolerių.
Apie sulaikytą cheminių medžiagų siuntą pranešta kitą dieną po to, kai D. Trumpas paskelbė, kad JAV pajėgos prie Venesuelos krantų atakavo narkotikų kontrabandininkų laivą ir tarptautiniuose vandenyse nukovė 11 „narkoteroristų“.
Po to, kai D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo leido imtis karinių veiksmų prieš narkotikų kartelius, šis išpuolis tapo reikšminga JAV veiksmų eskalacija.
Valstybės sekretorius Marco Rubio, trečiadienį atvykęs į Meksiką susitikti su prezidente Claudia Sheinbaum, pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos imsis intensyvesnių veiksmų kovoje su karteliais skaičių, tačiau užtikrino, kad bus paisoma Meksikos suvereniteto.
Šią savaitę JAV Iždo departamentas taip pat pritaikė sankcijas Kinijos chemijos pramonės įmonei „Guangzhou Tengyue“, kuri, jo teigimu, yra susijusi su sintetinių opioidų gamyba ir jų pardavimu amerikiečiams.
Iždo užsienio turto kontrolės biuras taip pat skyrė sankcijas dviem su bendrove susijusiems asmenims – Huangui Xiaojunui ir Huangui Zhanpengui, teigdamas, kad jie tiesiogiai dalyvavo gabenant neteisėtus narkotikus į Jungtines Valstijas. Sankcijomis įšaldytas bet koks jų turtas ar lėšos Jungtinėse Valstijose.
Narkotikų perdozavimas yra pagrindinė 18–45 metų amžiaus amerikiečių mirties priežastis, teigia JAV pareigūnai, aiškindami, kad Kinijos įmonės yra pagrindinis į Jungtines Valstijas patenkančių cheminių medžiagų, iš kurių gaminami neteisėti narkotikai, šaltinis.