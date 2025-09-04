Nelaimė Nigerijoje: nuskendus laivui žuvo 60 žmonių

Anot duomenų, laivas, kuriame buvo daugiau kaip 100 keleivių, nuskendo antradienį šalies šiaurėje Borgu administraciniame regione po susidūrimo su medžio kelmu. Dešimtis asmenų pavyko išgelbėti, dešimties jų būklė kritinė. Tačiau dar esą yra daug dingusiųjų.
Pasak institucijų, laivas buvo perpildytas ir, be kita ko, nuskendo dėl to. Vieno pareigūno teigimu, didžioji dalis žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Nigerio valstybinė ekstremalių situacijų valdymo agentūra patvirtino, kad žuvo 29 žmonės, 50 keleivių buvo išgelbėti, o du žmonės yra dingę be žinios.
Laivų katastrofos daugiausiai gyventojų – per 230 mln. – turinčioje Afrikos šalyje ypač per lietingąjį sezoną yra dažnos. Neretai jų priežastis yra prastos saugumo priemonės, perkrovimas bei bloga laivų būklė.