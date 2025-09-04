P. Hegsethas grasina tolesniais kariniais smūgiais narkotikų karteliams

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jungtinės Valstijos, pasak gynybos sekretoriaus Pete‘o Hegsetho, tęs savo karines operacijas prieš narkotikų kartelius. „Turime pajėgas ore, vandenyje ir laivuose, nes tai mums yra mirtinai svarbi misija, ir ji nesibaigs šiuo vienu smūgiu“, – sakė P. Hegsethas stočiai „Fox News“ trečiadienį, praėjus dienai po atakos prieš laivą prie Venesuelos krantų, per kurią žuvo 11 žmonių, praneša agentūra „Reuters“.
Kiekvieno, kuris Pietų Karibuose kontrabanda gabena narkotikus ir kuris priskiriamas narkoteroristams, laukia toks pat likimas, pažymėjo P. Hegsethas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį, nepateikdamas įrodymų, pareiškė, kad amerikiečių pajėgos laivo įgulą identifikavo kaip Venesuelos gaujos „Tren de Aragua“ narius.
Vyriausybė Vašingtone grupuotę vasarį pripažino teroristiniu susivienijimu. D. Trumpas trečiadienį sakė, kad laive rasti „didžiuliai narkotikų kiekiai“. Tačiau tikslios antradienį surengtos atakos aplinkybės neaiškios.
JAV administracija neseniai į pietinį Karibų regioną nusiuntė septynis karo laivus ir povandeninį laivą su daugiau kaip 4 500 karių. D. Trumpas teigė norintis įgyvendinti savo pažadą kovoti su narkotikų karteliais.
Venesueloje tai sukėlė būgštavimus, kad tikrasis taikinys gali būti vyriausybė Karakase. Tačiau šalies opozicijos lyderė Maria Corina Machado parėmė ataką.
Reikia būti dėkingiems, kad D. Trumpas ir jo administracija Venesuelos prezidentą Nicolą Madurą laiko tuo, kuo jis yra – „narkoteroristinio režimo galva“, sakė ji stočiai „Fox Noticias“. M. C. Machado nebuvo leista dalyvauti 2024 m. prezidento rinkimuose, tačiau ji laikoma populiariausia šalies opozicijos figūra.
 
