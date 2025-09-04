Paryžiuje prasidėjo Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimas

„Valstybių ir vyriausybių vadovai aptars pastarosiomis savaitėmis Jungtinio štabų viršininkų komiteto atliktą darbą dėl saugumo garantijų Ukrainai ir padarys išvadas dėl Rusijos atsisakymo sutikti su taika po rugpjūčio 18 d. Vašingtone surengto susitikimo“, – pareiškime nurodė Eliziejaus rūmai.
Viršūnių susitikime asmeniškai dalyvauja dešimt nacionalinių lyderių. Be E. Macrono ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atvyko Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Belgijos ministras pirmininkas Bartas de Weveris, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen, Nyderlandų premjeras Dickas Schoofas ir Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas.
Be to, dalyvauja Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas António Costa.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sánchezas negalėjo atvykti į Paryžių dėl lėktuvo gedimo. Dar 28 lyderiai susitikime turėtų dalyvauti vaizdo ryšiu.
Į Eliziejaus rūmus atvyko ir JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. 14 val. vietos laiku viršūnių susitikimo dalyviai turėtų telefonu kalbėtis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Susitikimo išvakarėse E. Macronas pareiškė, kad Norinčiųjų koalicija yra pasirengusi sustiprinti Ukrainos kariuomenę ir kad Europos šalys jau susitarė suteikti Ukrainai saugumo garantijas, tačiau konkrečių įsipareigojimų tikisi ir iš amerikiečių.
Kaip jau skelbta, Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai prieš Norinčiųjų koalicijos susitikimą aptarė saugumo garantijas, sankcijų Rusijai stiprinimą ir Ukrainos europinę integraciją.
