Tarp diktatorių Pekine – ir Europos valstybių politikai: R. Sikorskis rėžė tiesiai

Kartu su P. Szijjarto kariniame parade dalyvavo tokie vadovai kaip Kinijos lyderis Xi Jinpingas, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas.
Trečiadienį socialiniame tinkle „X“ Lenkijos užsienio reikalų ministras pasišaipė iš tokio vengrų politiko sprendimo.
„Atrodo, kad žaidi už kitą komandą, Peteri Szijjarto“, – rėžė R. Sikorskis.
Jis taip pat įkėlė nuotrauką, kurioje pirmoje eilėje matyti Kinijos, Rusijos, Šiaurės Korėjos ir Baltarusijos lyderiai, o Vengrijos užsienio reikalų ministras matomas viršutiniame dešiniajame kampe – jis ėjo politikų grupės gale.
P. Szijjarto neatsakė į R. Sikorskio kritiką, tačiau paaiškino Vengrijos užsienio politikos tikslus.
„Vengrijai du svarbiausi partneriai už Europos ribų yra Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija. Mūsų interesas aiškus – norime, kad Vašingtonas ir Pekinas gerai bendradarbiautų.
Pasaulio ekonomika negali klestėti konfrontacijos sąlygomis. Todėl tikimės, kad JAV ir Kinijos bendradarbiavimas artimiausiu metu ženkliai pagerės. Vengrija ir toliau stiprins ryšius tiek su Rytų, tiek su Vakarų valstybėmis, nes tikime pasauliniu bendradarbiavimu, o ne susiskaldymu“, – pabrėžė jis.
Tarp kitų Europos lyderių, dalyvavusių Kinijos parade, buvo Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius ir Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico.
