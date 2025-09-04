Kaip nustatė Rusijos žurnalistų grupė „Agentstvo“, dirbti Kremliui jam netrukdė turėti ne tik Rusijos, bet ir Lietuvos pilietybę bei net po karo pradžios kelis kartus per mėnesį keliauti į Europą.
„Roskongres“ buvo įkurtas 2007 m. pagal Ekonomikos plėtros ministerijos pasiūlymą, siekiant koordinuoti Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo (SPIEF) rengimą ir organizavimą. Fondo tinklalapyje nurodoma, kad sprendimas steigti šią struktūrą priimtas asmeniškai V. Putino.
Šiandien „Roskongress“ kasmet organizuoja beveik 40 renginių, dalį jų aplanko pats prezidentas. Be SPIEF ir Rytų ekonomikos forumo, tai – Rusijos energetikos savaitė, forumai „Rusija šaukia!“, „Arktis – dialogo teritorija“, „Rusija – Afrika“ ir paroda „Rusija“ VDNCh komplekse. Renginiai vyksta ir užsienyje – Pietų Afrikoje, Brazilijoje, Indonezijoje, Meksikoje.
2024 m. fondo pajamos viršijo 20 mlrd. rublių (211 mln. eurų), rodo „SPARK-Interfax“ duomenys. Nuo 2009 m. „Roskongressui“ vadovaujantis A. Stuglevas iki tol jau buvo sukaupęs 13 metų patirtį renginių srityje.
Forumo rengimas, tarnaujantis Kremliui kaip V. Putino įvaizdžio korekcijos priemonė ir tribūna svarbiems pareiškimams, atsiperka dosniai. Remiantis nutekintais mokesčių duomenimis, 2019 m. A. Stuglevas „Roskongresse“ uždirbo daugiau nei 62 mln. rublių (654 tūkst. eurų).
Didelę dalį uždarbio A. Stuglevas leido kelionėms. Kol V. Putinas iš „Roskongresso“ tribūnų kalbėjo apie „supuvusią“ Europą, pats fondo vadovas ją aktyviai lankė. Nutekinti pasienio tarnybos duomenys rodo, kad jis į ES vyko bent iki 2024 m.
Vien 2023-iaisiais jis apie 20 kartų automobiliu kirtęs sieną lankėsi Suomijoje, įstojusioje į NATO tais pačiais metais. 2024 m. sausį–kovą keturis kartus keliavo į Lenkiją. Tikėtina, jog ES sienas jam atvėrė Lietuvos pasas, rašo Rusijos tyrėjai.