„Bloomberg“: po žinios apie Baltijos šalims nurėžtą JAV pagalbą – prieštaringi signalai

Gynybos departamentas pranešė Europos pareigūnams apie sprendimą sustabdyti paramą pagal Nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatymo 333 straipsnį, teigia du su šiuo klausimu susipažinę asmenys.
Dėl šio žingsnio gali būti sumažinta šimtus milijonų dolerių vertės finansinė parama, skirta įrangai ir ginkluotės mokymams visoje Europoje, tačiau tai ypač skaudžiai atsilieptų vienai programai – Baltijos saugumo iniciatyvai. Vienas iš minėtų asmenų teigė, kad paveiktos šalys nesitiki, jog pokyčiai turės lemiamą poveikį, tačiau sakė, kad joms gali prireikti daugiau laiko, kol gaus kai kuriuos reikalingus ginklus.
Gynybos departamento atstovas spaudai iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą. Laikraščiai „Financial Times“ ir „Washington Post“ apie šį žingsnį pranešė anksčiau ketvirtadienį.
Baltųjų rūmų pareigūnas teigė, kad šis žingsnis atitinka administracijos veiksmus, kuriais siekiama „iš naujo įvertinti ir pertvarkyti“ užsienio pagalbą. Pareigūnas teigė, kad šis žingsnis buvo suderintas su sąjungininkais, siekiant užtikrinti, kad Europa „prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą“.
Pentagono pareigūnai, informuodami savo kolegas Europoje, paragino kitas Europos valstybes prisidėti prie finansavimo spragos užpildymo, sakė su šiuo klausimu susipažinę asmenys. Jie teigė, kad Pentagonas paminėjo savo prioritetų pasikeitimą, siekdamas sutelkti dėmesį į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną.
Šią vasarą NATO sąjungininkės susitarė dėl ambicingo naujo išlaidų tikslo – gynybai skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP. Tai galėtų padėti kompensuoti bet kokį JAV finansavimo nutraukimą, tačiau daugeliui Europos šalių iki šio tikslo dar daug metų trūksta.
Taip pat neaišku, kokiu mastu laipsniško išlaidų mažinimo planus turi patvirtinti JAV Kongresas. Respublikonai Atstovų Rūmuose ir Senate paprastai remia JAV karines programas Europoje, kuriomis siekiama sustiprinti sąjungininkų gynybą ir atgrasyti Rusijos vadovo Vladimiro Putino pajėgas nuo puolimo po jo invazijos į Ukrainą.
„Tai klaidingas žingsnis, kuriuo siunčiamas visiškai neteisingas signalas, kai bandome priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo ir atgrasyti Rusiją nuo agresijos, – pareiškime teigė Senato Užsienio reikalų komiteto senatorė Jeanne Shaheen. – Šių įgaliojimų panaudojimas Europoje sulaukė plataus abiejų partijų palaikymo.“
Savo 2026 fiskalinių metų biudžeto prašyme Gynybos departamentas prašė 1,23 mlrd. dolerių sąskaitai, į kurią įtrauktos pastangos stiprinti partnerių kariuomenes. Tai 130 mln. dolerių mažiau nei 2025 fiskaliniais metais šiai sąskaitai skirta suma.
Remiantis biudžeto dokumentais, šis perskirstymas atitinka gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho siekį atgrasyti Kiniją, mažinti kontrabandą prie JAV pietinės sienos, apsaugoti dislokuotus JAV karius ir tikėtis, kad sąjungininkai prisiims didesnę atsakomybę už savo regionų saugumą.
Atrodo, kad Pentagono planai taip pat prieštarauja prezidento Donaldo Trumpo trečiadienį išsakytiems komentarams, kad JAV gali padidinti savo karių skaičių Lenkijoje.
„Mes ten dislokuosime daugiau, jei jie to norės“, – sakė D. Trumpas per susitikimą Ovaliajame kabinete su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Gynybos departamentas šiuo metu peržiūri savo pasaulinę karinę padėtį, dėl kurios, tikėtina, bus šiek tiek sumažintas JAV karių skaičius Europoje.
Parengta pagal „Bloomberg“ inf.
JAVRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
