A. Dudos karjeroje – nauja stotelė

„Jis įrašys 16 epizodų apie 16 karštų temų“, – socialiniuose tinkluose paskelbė televizijos savininkas Krzysztofas Stanowskis.
„Su pasitenkinimu galiu pranešti, kad „Channel Zero“ turi naują laidų vedėją. Prezidentas Andrzejus Duda įrašys 16 epizodų apie 16 karštų temų. Dešimtys pašnekovų, akimirkos, situacijos, prisiminimai ir požiūriai į aktualius klausimus“, – rašė jis.
Laidos, kurią ves A. Duda, premjera numatyta rugsėjo 15-ąją.
Buvęs Lenkijos prezidentas du kartus svečiavosi K. Stanowskio laidoje. Pastarąjį kartą – prieš tris mėnesius. Tuomet jis kalbėjo apie dar kandidatą į prezidentus Karolį Nawrockį:
„Pažįstu suaugusį ir rimtą Karolį Nawrockį kaip žmogų, kuris jau daugelį metų vadovauja Lenkijos Nacionalinės Atminties Institutui. Jis atlieka labai rimtą darbą, ir niekada nesu girdėjęs, kad kas nors sakytų, jog jis gyvena smerktiną gyvenimą.
Niekada. Jis šeimyniškas žmogus, turi vaikus, juos augina, yra padorus žmogus – padorus, rimtas ir suaugęs žmogus“, – pabrėžė jis.
Šis interviu su A. Duda sulaukė 1,9 milijono peržiūrų.
