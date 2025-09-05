Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

A. Dudos karjeroje – nauja stotelė

2025 m. rugsėjo 5 d. 21:15
Lrytas.lt
Buvęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda rado naują karjeros stotelę – netrukus debiutuos kaip šalies televizijos kanalo „Channel Zero“ vedėjas, skelbia portalas „Gazeta“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Jis įrašys 16 epizodų apie 16 karštų temų“, – socialiniuose tinkluose paskelbė televizijos savininkas Krzysztofas Stanowskis.
„Su pasitenkinimu galiu pranešti, kad „Channel Zero“ turi naują laidų vedėją. Prezidentas Andrzejus Duda įrašys 16 epizodų apie 16 karštų temų. Dešimtys pašnekovų, akimirkos, situacijos, prisiminimai ir požiūriai į aktualius klausimus“, – rašė jis.
Laidos, kurią ves A. Duda, premjera numatyta rugsėjo 15-ąją.
Buvęs Lenkijos prezidentas du kartus svečiavosi K. Stanowskio laidoje. Pastarąjį kartą – prieš tris mėnesius. Tuomet jis kalbėjo apie dar kandidatą į prezidentus Karolį Nawrockį:
„Pažįstu suaugusį ir rimtą Karolį Nawrockį kaip žmogų, kuris jau daugelį metų vadovauja Lenkijos Nacionalinės Atminties Institutui. Jis atlieka labai rimtą darbą, ir niekada nesu girdėjęs, kad kas nors sakytų, jog jis gyvena smerktiną gyvenimą.
Niekada. Jis šeimyniškas žmogus, turi vaikus, juos augina, yra padorus žmogus – padorus, rimtas ir suaugęs žmogus“, – pabrėžė jis.
Šis interviu su A. Duda sulaukė 1,9 milijono peržiūrų.
LenkijaAndrzejus DudaKarolis Nawrockis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.