Atstovas spaudai: J. Bidenui neseniai atlikta odos vėžio operacija

Apie tai paskelbė naujienų agentūra „ABC News“.
Ligoninės „Mayo Clinic“ teigimu, „atliekant šią operaciją nupjaunami ploni odos sluoksniai. Kiekvienas plonas sluoksnis atidžiai apžiūrimas, ar nėra vėžio požymių. Procesas tęsiamas tol, kol vėžio požymių nelieka“.
J. Bidenas neseniai buvo pastebėtas Delavere su tvarsčiu ant galvos. Dienraštis „The Daily Mail“ pranešė, kad tvarstis matyti filmuotoje medžiagoje, kurioje J. Bidenas užfiksuotas išeinantis iš bažnyčios Delavero valstijos Rehobot Byčo mieste.
J. Bidenui ir pirmiau buvo atlikta odos vėžio procedūrų. Per 2023 m. vasario mėnesį vykusį sveikatos patikrinimą jam nuo krūtinės buvo pašalintas darinys – vėliau nustatyta, kad tai buvo bazalinių ląstelių karcinoma. Pasak tuometinio jo gydytojo daktaro Kevino O‘Connoro, visi vėžiniai audiniai buvo pašalinti ir jokio tolesnio gydymo neprireikė. K. O‘Connoras sakė, kad J. Bideną „pagal nuolatinės visapusiškos sveikatos priežiūros planą toliau stebės dermatologas“.
Prieš pradedant eiti prezidento pareigas, J. Bidenui buvo pašalintos kelios nemelanominės odos vėžio formos, tuo tikslu taip pat atliekant Mohso operaciją.
Mohso operacija buvo atlikta ir buvusiai pirmajai poniai Jill Biden, kuriai virš dešinės akies buvo pašalintas odos vėžio darinys, aptiktas 2023 m. sausį atliekant įprastinę odos vėžio patikrą.
Pastaruoju metu J. Bideno sveikata sulaukia daug dėmesio, mat biuras paskelbė, kad gegužę buvusiam prezidentui diagnozuotas agresyvios formos prostatos vėžys, išplitęs į jo kaulus.