D. Trumpas pervadina JAV gynybos departamentą į „Karo departamentą“

Nors oficialus departamento pavadinimas yra nustatytas įstatymu, D. Trumpas vykdomuoju įsaku leidžia savo administracijai naudoti naująjį pavadinimą kaip „antrinį“, sakoma Baltųjų rūmų dokumente.
Gynybos pareigūnams leidžiama naudoti „antrinius pavadinimus, tokius kaip „karo sekretorius“... oficialioje korespondencijoje, viešuose pranešimuose, ceremonijų kontekste ir neįstatyminiuose vykdomosios valdžios dokumentuose“, teigiama jame.
Kol kas nežinoma, kada D. Trumpas planuoja pasirašyti įsaką, tačiau jo viešai paskelbtame penktadienio tvarkaraštyje buvo nurodyta, kad po pietų jis pasirašinės vykdomuosius įsakus, taip pat padarys pranešimą Ovaliajame kabinete.
Prezidentas, rinkodaros sritį išmanantis nekilnojamojo turto vystytojas, pastarosiomis savaitėmis ne kartą sakė, kad svarsto tokį pakeitimą.
Praėjusio mėnesio pabaigoje 79 metų respublikonas pareiškė, kad Gynybos departamento pavadinimas yra pernelyg „gynybinis“.
Karo departamentas „buvo taip vadinamas, kai laimėjome Pirmąjį pasaulinį karą, laimėjome Antrąjį pasaulinį karą, laimėjome viską“, – sakė jis žurnalistams rugpjūčio 25 dieną.
Pasak Baltųjų rūmų dokumento, pakeistas pavadinimas „perduoda stipresnę žinią apie pasirengimą ir ryžtą“.
JAV nepriklausomybės pradžioje įsteigtas Karo departamentas istoriškai kuravo Amerikos sausumos pajėgas.
Po Antrojo pasaulinio karo reorganizavus vyriausybę, jis kartu su JAV kariniu jūrų laivynu ir oro pajėgomis buvo sujungtas į vieningą Nacionalinę karinę įstaigą, kuri 1949 m. buvo pervadinta į Gynybos departamentą.
„Grąžinus Karo departamento pavadinimą, šis Departamentas bus labiau orientuotas į mūsų nacionalinius interesus ir signalizuos priešininkams apie Amerikos pasirengimą kariauti, kad apsaugotų savo interesus“, – sakoma Baltųjų rūmų dokumente.
Nors D. Trumpo įsaką potencialiai gali atšaukti kitas prezidentas, jame „nurodoma karo sekretoriui rekomenduoti veiksmus, įskaitant teisėkūros ir vykdomuosius, kurių reikia visam laikui pakeisti“ departamento pavadinimą, sakoma Baltųjų rūmų dokumente.