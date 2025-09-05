D. Trumpas užstojo R. F. Kennedy jaunesnįjį po įtempto svarstymo Kongrese

„Jis yra labai geras žmogus, jo ketinimai labai geri ir jis turi šiek tiek kitokių idėjų“, – sakė D. Trumpas per vakarienę Baltuosiuose rūmuose su technologijų sektoriaus vadovais.
Tris valandas trukęs svarstymas, kuris dažnai peraugdavo į barnius, vyko praėjus savaitei po to, kai D. Trumpo administracija nušalino Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktorę Sue Monarez ir dėl to svarbiausioje šalies visuomenės sveikatos agentūroje kilo sumaištis.
Savo įžanginėje kalboje RFK jaunesnysis užsipuolė CDC veiksmus COVID pandemijos metu, kaltindamas jį „apgailėtinai“ nesėkminga „katastrofiška ir beprasmiška“ politika, įskaitant rekomendacijas dėl kaukių, socialinės distancijos ir mokyklų uždarymo.
„Mums reikia drąsios, kompetentingos ir kūrybingos naujos CDC vadovybės, žmonių, galinčių ir norinčių nubrėžti naują kryptį“, – sakė jis, pabrėždamas, kad Sveikatos departamentas iš naujo sutelkė dėmesį į lėtines ligas.
S. Monarez, CDC direktorė, kurią RFK jaunesnysis anksčiau palaikė, ketvirtadienį „The Wall Street Journal“ paskelbtame straipsnyje apkaltino sekretorių „sąmoningomis pastangomis susilpninti Amerikos visuomenės sveikatos sistemą ir vakcinų teikiamą apsaugą“.
RFK jaunesniojo paaiškinimas dėl jos atleidimo – kaip jis sakė senatoriams per posėdį – buvo paprastas: „Aš jos paklausiau: „Ar jūs esate patikimas žmogus?“ O ji atsakė: „Ne.“
„Sekretoriaus Kennedy teiginiai yra melagingi, o kai kuriais atvejais – akivaizdžiai juokingi“, – AFP atsiųstame pareiškime teigė S. Monarez advokatai, pridurdami, kad ji pasirengusi liudyti po priesaika.
Aršūs ginčai
Kadaise buvęs gerbiamas aplinkosaugos teisininkas, pirmojo dešimtmečio viduryje RFK jaunesnysis tapo pagrindiniu aktyvistu prieš skiepus, du dešimtmečius skleidęs gausią dezinformaciją, kol prezidentas Donaldas Trumpas jį paskyrė sveikatos sekretoriumi.
Pradėjęs eiti pareigas, RFK jaunesnysis nustatė apribojimus, kas gali gauti skiepus nuo COVID-19, nutraukė federalines dotacijas mRNR technologijai, kuri išgelbėjo milijonus gyvybių, ir paskelbė apie naujus tyrimus dėl jau anksčiau paneigtų teiginių apie autizmo ir skiepų sąsajas.
Pagrindinis Senato finansų komiteto demokratas Ronas Wydenas, vadovavęs klausymui, uždavė toną reikalaudamas, kad RFK jaunesnysis būtų prisaikdintas, ir apkaltino jį, kad jis, duodamas ankstesnius parodymus, melavo žadėdamas neriboti skiepų prieinamumo. Vėliau šis reikalavimas buvo atmestas.
„Šaliai būtų naudingiausia, kad Robertas Kennedy atsistatydintų, o jei to nepadarys, Donaldas Trumpas turėtų jį atleisti, kol nenukentėjo daugiau žmonių“, – griaudėjo R. Wydenas.
Tačiau D. Trumpas užstojo RFK jaunesnįjį, ketvirtadienio vakarą Baltųjų rūmų renginyje sakydamas, kad jis „šiandien laikėsi labai gerai, bet tai nėra standartinis pokalbis... Man patinka, kad jis kitoks“.
Per įtemptą klausymą demokratų senatorė Maria Cantwell pavadino RFK jaunesnįjį „šarlatanu“ dėl jo išpuolių prieš mRNR tyrimus, o šis apkaltino senatorę Maggie Hassan „beprotiškomis kalbomis“ ir „išgalvotais dalykais, kad išgąsdintų žmones“, kai ji pareiškė, kad tėvai jau dabar negali gauti vakcinų nuo COVID savo vaikams.
Vakcinos tampa vis gilėjančios partijų tarpusavio kovos centru. Konservatyviojoje Floridoje trečiadienį paskelbta, kad bus panaikinti visus skiepų reikalavimai, taip pat ir mokykloms, o Vakarų pakrantės Kalifornijos, Vašingtono ir Oregono aljansas paskelbė, kad sukurs savo vakcinų rekomendacinę instituciją, kad atsvertų RFK jaunesniojo daromą įtaką nacionaliniu lygmeniu.
Respublikonų nesutarimai
Respublikonai dažniausiai palaikė RFK jaunesnįjį, nors buvo ir ryškių nesutarimų.
Senatorius Billas Cassidy, gydytojas, kurio parama buvo labai svarbi RFK jaunesniojo patvirtinimui, kritikavo mRNR finansavimo panaikinimą. Prie jo prisijungė kolegos respublikonai gydytojas senatorius Johnas Barrasso ir senatorius Thomas Tillis.
B. Cassidy klausė RFK jaunesniojo, ar prezidentas D. Trumpas nusipelnė Nobelio premijos už operaciją „Warp Speed“ – programą, kuri paspartino vakcinų nuo COVID pateikimą rinkai.
RFK jaunesnysis sutiko, kad D. Trumpas turėtų gauti šią premiją – tačiau čia pat pagyrė hidroksichlorokiną ir ivermektiną, sąmokslo teorijų šalininkų propaguojamus vaistus, kurie, kaip paaiškėjo, negydo Covid-19.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Robertas Kennedy jaunesnysisJAV Kongresas
