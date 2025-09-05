F. Merzas nepatenkintas Europos vaidmeniu pasaulyje

„Tai, kas mane jaudina ir, turiu pripažinti, slegia, yra faktas, kad mes, europiečiai, šiuo metu pasaulyje nevaidiname tokio vaidmens, kurį iš tikrųjų norime vaidinti ir turėtume vaidinti, kad mūsų interesai būtų pakankamai apsaugoti“, – sakė F. Merzas savo Krikščionių demokratų sąjungos kanalui „CDU.TV“
Kaip pavyzdį F. Merzas nurodė Ukrainos diplomatiją. „Šiuo metu negebame daryti pakankamo spaudimo V. Putinui, kad būtų užbaigtas šis karas, – kalbėjo kancleris. – Esame priklausomi nuo amerikiečių pagalbos“. Tuo pat metu tokios šalys, kaip Kinija, Indija ir Brazilija sudaro naujas partnerystes su Rusija.
Tačiau F. Merzas pozityviai vertino tai, kad Europa grįžta prie naujos vienybės. „Tai labai priklauso nuo Vokietijos federalinės vyriausybės įsipareigojimų, o šiuo atveju – nuo Vokietijos federalinio kanclerio įsipareigojimų, – sakė jis. – Tai nėra savęs pervertinimas. Tai vaidmuo, kurio iš mūsų tikimasi. Ir aš mėginu atliepti šiuos lūkesčius, nes tai yra ir mūsų pačių interesas“.
Friedrichas MerzasEuropaEuropos Sąjunga (ES)
