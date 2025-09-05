Jautrus D. Trumpo gestas: žuvusį lenkų pilotą pagerbė simboliniu manevru

Į Baltuosius rūmus atvykus Lenkijos prezidentui Karoliui Nawrockiui, D. Trumpas jį sutiko pakeldamas į dangų aštuonis karinius naikintuvus.
Baltųjų rūmų teigimu, skrydis buvo skirtas pagerbti vieną geriausių Lenkijos pilotų, kuris žuvo praėjusią savaitę.
Virš prezidentūros orlaiviai atliko simbolinį „dingusio žmogaus“ manevrą – vienas naikintuvas atsiskyrė nuo rikiuotės, taip pagerbiant žuvusiojo atminimą.
Tragedija įvyko praėjusią savaitę Radome. Ten turėjo vykti aviacijos šventė, kurioje pasirodymą planavo ir M. Krakowianas.
Tačiau ketvirtadienį, repeticijų metu, jo pilotuojamas F-16 rėžėsi į kilimo ir tūpimo taką. Lėktuvas virto ugnies stulpu, o pilotas žuvo vietoje.
35-erių M. Krakowianas buvo vienas žymiausių Lenkijos karo aviacijos pilotų. Jis augino dvynukus – ketverių metų vaikus – kartu su žmona karo medike.
Lenkijoje ši tragedija sukrėtė visuomenę, pradėtos rinkti lėšos žuvusiojo šeimai.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVBaltieji Rūmai
