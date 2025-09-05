JAV technologijų titanai vakarienės Baltuosiuose rūmuose metu negailėjo pagyrų D. Trumpui

„Susitiko nepaprasta kompanija“, – pareiškė „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas, kuris sėdėjo D. Trumpui iš dešinės.
Kaip pranešama, prie stalo susėdo didžiųjų technologijų bendrovių, įskaitant „Google“ patronuojančią įmonę „Alphabet“, „Apple“, „Microsoft“ ir DI žvaigždę „OpenAI“, vadovai. Kai kurie į vakarienę atvykę asmenys dalyvavo ir D. Trumpo inauguracijoje, taip parodydami, kad jie yra pasirengę prisitaikyti prie 79-erių prezidento pasaulėžiūros arba bent jau stengtis išvengti jo neprielankumo.
Pažymėtina, kad vakarienėje nedalyvavo multimilijardierius technologijų magnatas Elonas Muskas – buvęs D. Trumpo sąjungininkas, kuris susiriejo su prezidentu. „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas savo socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad jis buvo pakviestas į šią vakarienę, tačiau negalėjo joje dalyvauti ir nusiuntė savo atstovą.
Vakarienėje dalyvavusios įmonės gausiai investuoja į JAV duomenų centrus ir infrastruktūrą, kad „paskatintų kitą inovacijų bangą“, teigė M. Zuckerbergas. „Apple“ generalinis direktorius Timas Cookas savo ruožtu padėkojo D. Trumpui, kad jis „uždavė toną“ įmonėms daug investuoti į JAV gamybą.
D. Trumpas neseniai pagrasino įvesti prekybos sankcijas šalims, kurios taiko apribojimus JAV technologijų bendrovėms, taip ypač taikydamasis į Europos Sąjungą (ES).
„Ačiū, kad esate toks verslui ir inovacijoms palankus prezidentas“, – tvirtino „OpenAI“ generalinis direktorius Samas Altmanas.
Šalia pirmosios ponios Melanios Trump pasodintas „Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas buvo santūresnis ir paragino naudoti DI tarptautinei plėtrai skatinti. „Puiku, kad visi susitinkame ir kalbamės apie tai, kaip Jungtinės Valstijos galėtų pirmauti šioje svarbioje srityje ir pritaikyti ją net ir skurdžiausiesiems už JAV ribų, taip pat ir mūsų puikiems piliečiams“, – kalbėjo filantropu tapusi „Microsoft“ legenda.
B. Gatesas kaip Amerikos gebėjimo kurti inovacijas pavyzdį įvardijo „Operation Warp Speed“ – pirmosios D. Trumpo kadencijos laikų iniciatyvą, kurios metu buvo sparčiai kuriamos vakcinos nuo COVID-19.
D. Trumpas po atėjimo į valdžią sausio mėnesį apkarpė tarptautinę pagalbą ir nutraukė investicijas į tokio tipo vakcinas, kokios buvo pasitelktos COVID-19 pandemijos metu.
Silicio slėnio lyderiai, kurie nepalaikė D. Trumpo per pirmąją jo kadenciją, pakeitė kursą jam sugrįžus į valdžią. Daugybė jų apsilankė Baltuosiuose rūmuose ir pažadėjo daug investuoti Jungtinėse Valstijose, o kai kurie suskubo pasekti JAV prezidento pavyzdžiu ir nutraukti įvairovės skatinimo programas bei kovos su dezinformacija internete iniciatyvas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Baltieji Rūmai
Rodyti daugiau žymių