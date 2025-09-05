Latvijoje dingo Kanados karys: pradėta jo paieška

Šią informaciją KGP gavo iš Kanados jungtinės operacijų vadavietės. Pradėta dingusio kario paieška.
Kanados jungtinės operacijų vadavietės vadas generolas leitenantas Steve‘as Boivinas savo pranešime nurodė, kad 408-osios taktinės sraigtasparnių eskadrilės transporto priemonių technikas George‘as Hohlas pradingo rugsėjo 2 d., o paskutinį kartą buvo pastebėtas Adazyje.
Nacionalinė Latvijos policija, „naudodamasi visais turimais ištekliais“, atlieka šio incidento tyrimą, o jai talkina Kanados ginkluotųjų pajėgų karo policija, daugianacionalinė NATO brigada Latvijoje bei krašto ginkluotosios pajėgos, teigiama KGP pranešime.
Apie dingusį karį pranešta jo artimiesiems. „Mintimis esame su kario šeima ir artimaisiais“, – rašė KGP, kurios, siekdamos užtikrinti šeimos privatumą ir nenorėdamos trukdyti tyrimui, daugiau informacijos apie šį įvykį nepateikia ir nenurodo, ar karys dingo atlikdamas tarnybines pareigas, ar laisvalaikiu už karinio objekto ribų.
Kanada yra pagrindinė šalis, vadovaujanti daugianacionalinei NATO brigadai Latvijoje, kurią sudaro kariai iš Albanijos, Kanados, Čekijos, Danijos, Islandijos, Italijos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Švedijos.