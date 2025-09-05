Lenkijoje – 72 metų vyro kerštas buvusiai žmonai: susprogdino butą

Jam gresia ilga laisvės atėmimo bausmė.
Apie kaltinimų pareiškimą trečiadienį informavo Lodzės apygardos prokuratūros atstovas spaudai Pawelas Jasiakas. Pasak jo, 72-ejų lodzietis sulaukė dviejų kaltinimų.
„Pirmasis susijęs su įvykio sukėlimu, dėl kurio buvo iškilęs pavojus daugeliui žmonių gyvybei ir itin didelio masto turtui, įskaitant gaisrą ir dujų sprogimą, o antrasis – su transporto priemonės vairavimu neblaiviam, viršijant 2 promiles“, – paaiškino pareigūnas.
Incidentas įvyko šių metų rugsėjo 1 d. Pasak portalo „Lodz Info“, vyras atsuko dujų ventilius ir paliko bute degančią žvakę.
Dėl to butas buvo visiškai sunaikintas, o sprogimo banga išmetė daiktus ir nuolaužas į gatvę, apgadindama ten stovėjusius automobilius.
Po sprogimo vyras sėdo į automobilį ir išvažiavo, kurį laiką važinėjo aplink savo gyvenamąją vietą. Ten jį sulaikė policija. Patikrinus nustatyta, kad jo organizme buvo daugiau nei 2 promilės alkoholio.
Pasak P. Jasiako, įtariamasis prisipažino dėl savo veiksmų. Jis pareigūnams teigė norėjęs „padaryti ką nors bloga“ buvusiai žmonai ir sūnui, tačiau nesitikėjo, kad pasekmės bus tokios didelės.
Laimei, tuo metu bute jų nebuvo. Dabar vyrui gresia iki 10 metų kalėjimo už visuotinai pavojingo įvykio sukėlimą.