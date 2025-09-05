Tailandas turi naują premjerą

Prieš naujo premjero išrinkimą kelias dienas vyko derybos tarp svarbiausių partijų. Galiausiai pasirinktas 58-eių A. Charnvirakulas, kai didžiausia opozicinė partija parlamente „Liaudies partija“ („People's Party „PPLE) sutiko paremti jį su sąlyga, kad parlamentas per keturis mėnesius bus paleistas ir bus surengti nauji rinkimai. Tačiau progresyvi PPLE partija nenori dalyvauti vyriausybės darbe.
Iki šiol valdančioji „Pheu Thai“ partija, kuriai vadovauja įtakinga Shinawatrų dinastija, iki paskutinės akimirkos mėgino užkirsti kelią A. Charnvirakulo išrinkimui. Ji iškėlė ir savo kandidatą, tačiau galiausiai aiškią balsų daugumą gavo A. Charnvirakulas.
Ligšiolinė Tailando premjerė P. Shinawatra po vos metų darbo praėjusios savaitės pabaigoje turėjo trauktis. Konstitucinis teismas nusprendė, kad 39-erių politikė nutekintame pokalbyje telefonu pažeidė etikos principus ir todėl turi netekti pareigų.
Šiame pokalbyje kalba sukosi apie seniai rusenantį konfliktą pasienyje tarp kaimyninių šalių Tailando ir Kambodžos. Įskaitant P. Shinawatrą, teismas per 17 metų jau nušalino penkis premjerus.
Naujasis premjeras yra sėkmingas statybų verslininkas ir žinomas politikas. Jis jau yra buvęs vicepremjeru, vidaus reikalų ir sveikatos ministru.
A. Charnvirakulas vadovaus mažumos vyriausybei. Politiniai stebėtojai įspėja, kad dėl stabilios daugumos nebuvimo jo vyriausybės laukia iššūkiai – be kita ko, todėl, kad jau 2026 m. pradžioje gali įvykti nauji rinkimai.