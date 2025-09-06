„The Telegraph“ apie derybas dėl Ukrainos: grįžome į pradinį tašką

Aneksuoti regionai ir nauji reikalavimai
Rusija paskelbė apie penkių Ukrainos regionų aneksiją. Keturiuose iš jų, įskaitant Chersono ir Zaporižios regioninius centrus, Ukraina kontroliuoja mažiausiai 13 000 kvadratinių kilometrų.
JAV pareigūnų teigimu, Kremlius esą yra linkęs sumažinti savo reikalavimus ir nereikalauti atiduoti šių miestų. Tačiau V. Putinas siekia kontroliuoti dar 6 000 kvadratinių kilometrų Donecko ir Luhansko srityse, kur šiuo metu gyvena apie 250 000 žmonių. Leidinys rašo:
„Joks Ukrainos lyderis negalėtų sutikti su tokiomis sąlygomis, ypač atsižvelgiant į tai, kad teritorija, kurios nori V. Putinas, apima gyvybiškai svarbius įtvirtinimus. Be to, nėra jokių požymių, kad V. Putinas atšauktų Rusijos įvykdytą Chersono ir Zaporižios aneksiją, o tai reiškia, kad jis taip pat išlaikytų savo pretenzijas į abu šiuos Ukrainos regionus.“
Vakarų spaudimas ir ribotos D. Trumpo galimybės
Ekspertai mano, kad Maskvą priversti apriboti savo apetitus galima tik pasitelkus gniuždančias sankcijas. Tačiau Vašingtonas vis dar neturi realių svertų.
„Vargu ar kas nors tiki, kad D. Trumpas vis dar gali daryti tokį spaudimą. Jis dūsauja, bet iš V. Putino nesiruošia tyčiotis“, – pažymi leidinys.
Ginklai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir toliau tiekiami iš Jungtinių Valstijų, tačiau tik komercinėmis sąlygomis. Tai suteikia Vašingtonui papildomų svertų Kyjivui ir skatina Ukrainą ieškoti alternatyvių paramos šaltinių.
Pažadai be garantijų
Vienintelis reikšmingas pokytis – D. Trumpo noras aptarti galimas saugumo garantijas Ukrainai pasibaigus karui. Tačiau vis dar neaišku, ar tai bus realus įsipareigojimas, kaip NATO 5-asis straipsnis, ar tik „migloti žodžiai“.
Fronto linijos nuo sausio mėnesio beveik nepajudėjo, V. Putinas ir toliau pretenduoja į tūkstančius kvadratinių mylių, kurių Rusijos kariuomenė net nekontroliuoja, o D. Trumpas vengia daryti maksimalų spaudimą Kremliui.
„Vienintelė išvada – kruviniausias per 80 metų karas Europoje tęsis, o pastarieji aštuoni mėnesiai, atrodo, buvo kupini triukšmo dėl nieko“, – daro išvadą laikraštis.
