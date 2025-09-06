D. Trumpas nori pervadinti Gynybos departamentą Karo departamentu

Šiuo žingsniu grąžinamas pavadinimas, kurį agentūra paskutinį kartą turėjo XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, o pagal BBC matytą įsako tekstą siekiama „parodyti jėgą ir ryžtą“.
Iš pradžių departamentas naująjį pavadinimą naudos kaip „antrinį pavadinimą“, kol administracija sieks Kongreso pritarimo, kad šis pakeitimas būtų nuolatinis.
Baltieji rūmai dar nepasakė, kiek kainuos prekės ženklo pakeitimas, tačiau JAV žiniasklaida tikisi, kad šimtų agentūrų, emblemų, el. pašto adresų ir uniformų pertvarkymas kainuos milijardus dolerių.
Gynybos departamentas (DoD), prižiūrintis JAV ginkluotąsias pajėgas, yra Karo departamento, kuris pirmą kartą buvo įsteigtas 1789 m. kaip ministrų kabineto lygmens agentūra ir veikė iki 1947 m., įpėdinis.
Įsakyme sakoma: „Pavadinimas „Karo departamentas“, palyginti su „Gynybos departamentu“, kuris pabrėžia tik gynybinius pajėgumus, labiau atspindi pasirengimą ir ryžtą.“
„Manau, kad tai daug tinkamesnis pavadinimas, atsižvelgiant į tai, kur dabar yra pasaulis“, – penktadienį Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad „jis siunčia pergalės žinią“.
Įsakyme sakoma, kad gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas bus vadinamas karo sekretoriumi. Jame jam nurodoma rekomenduoti ir įtraukti teisėkūros ir vykdomuosius veiksmus, kad būtų pereita prie nuolatinio departamento pervadinimo.
Kalbėdamas per pasirašymą P. Hegsetas sakė, kad „šis pavadinimo keitimas yra ne tik pervadinimas, bet ir atkūrimas“, ir pridūrė, kad „žodžiai yra svarbūs“.
„Mes ketiname pereiti į puolimą, ne tik į gynybą. Didžiausias mirtinumas, o ne vėsus teisėtumas. Smurtinis poveikis, o ne politiškai korektiškas“, – sakė jis. „Ketiname kelti karius, ne tik gynėjus“, – pridūrė jis.
Vėlai penktadienį Pentagono interneto svetainė pasikeitė į war.gov kartu su antrašte „JAV karo departamentas“. Už vykdomųjų departamentų kūrimą atsakingas JAV Kongresas.
Rugpjūtį D. Trumpas žurnalistams sakė esąs įsitikinęs, kad Kongresas palaikys šią idėją, jei jo paramos prireiks.
Naujojo Džersio demokratų senatorius Andy Kimas sakė, kad pervadinimas yra vaikiška idėja, ir pridūrė: „Amerikiečiai nori užkirsti kelią karams, o ne juos reklamuoti.“
