Sidnėjaus paplūdimyje banglentininką užpuolė ir pražudė didelis ryklys

Policija ir gelbėtojai pranešė, kad 57-erių vietos gyventojas su penkiais ar šešiais draugais buvo išvykęs paplaukioti banglente į Ramiojo vandenyno vandenis šiaurės Sidnėjaus Ilgojo rifo ir Di Vai paplūdimių pakrantėje.
Žuvęs vyras buvo patyręs banglentininkas, turėjo žmoną ir mažą dukrą, o per ataką neteko „keleto galūnių“, spaudos konferencijoje pranešė Naujojo Pietų Velso policijos viršininkas Johnas Duncanas.
„Mano supratimu, tiek jis, tiek jo lenta buvo panirę po vandeniu“, – sakė jis žurnalistams.
„Kūnas buvo rastas plūduriuojantis bangose“, – pridūrė policijos viršininkas.
Keletas banglentininkų pamatė jį vandenyje ir ištraukė į krantą, pasakojo J. Duncanas.
„Deja, tuo metu, mūsų supratimu, jis jau buvo praradęs daug kraujo, ir bandymai jį gaivinti buvo nesėkmingi“, – žurnalistams sakė jis.
Aplinkiniai žmonės vandenyje buvo pastebėję jūrų plėšrūną, todėl policija yra „gana užtikrinta“, kad tai buvo ryklio ataka.
Vyro banglentė buvo perlaužtas perpus, sakė policijos viršininkas.
Policija teigė, kad valdžios institucijų ekspertai ištirs banglentės likučius ir vyro kūną, jog galėtų nustatyti, kokios rūšies ryklys pražudė banglentininką.
Daugumos rimtų ryklių atakų vandenyną mylinčioje Australijoje „kaltininkai“ būna didieji baltieji, bukasnukiai ir tigriniai rykliai.
Vietos žiniasklaidos pateiktose nuotraukose matyti prie kranto susirinkusi policija, netoliese stovintys greitosios pagalbos automobiliai.
Paplūdimiai tarp Manlio ir Narabino šiaurinių priemiesčių uždaryti mažiausiai 24 valandoms, pranešė „Surf Life Saving NSW“.
„Kol kas prašome nelipti į netoliese esančių paplūdimių vandenis ir laikytis gelbėtojų bei gelbėjimo tarnybos nurodymų“, – savo pareiškime sakė organizacijos generalinis direktorius Stevenas Pearce'as.
„Reiškiame giliausią užuojautą šioje baisioje tragedijoje nukentėjusio vyro šeimai“, – pridūrė jis.
Visas vandens pramogas ir treniruotes savaitgaliui atšaukė netoliese esantys gelbėjimo klubai.
Mirtini sužeidimai
Dronai ir gelbėtojai ant vandens slidžių patruliavo paplūdimiuose, stebėdami ryklių judėjimą.
Tai buvo pirmasis mirtinas ryklio užpuolimas Sidnėjuje nuo 2022 m., kai netoli Mažojo paplūdimio pakrantės žuvo 35-metis nardymo instruktorius Simonas Nellistas iš Didžiosios Britanijos. Ankstesnė mirtina ataka miesto regione užfiksuota 1963 m.
Vienas nenurodytas banglentininkas Sidnėjaus laikraščiui „Daily Telegraph“ pasakojo matęs atakos pasekmes.
„Keturi ar penki banglentininkai ištraukė jį iš vandens, ir atrodė, kad (nuo ryklio atakos labiausiai nukentėjo – ELTA) didelė apatinė kūno dalis“, – sakė jis.
Jo teigimu, žmonėms buvo nurodyta išlipti iš vandens.
„Ten buvo banglentininkas gelbėtojas, mojuojantis raudoną vėliavą“, – pasakojo vyras.
„Aš nežinojau, kas vyksta... bet pagalvojau, kad man tikriausiai reikėtų judėti (į krantą – ELTA).“
Paskutinė mirtina ryklio ataka Australijoje fiksuota kovo mėnesį. Tuomet banglentininką ryklys nusitempė gilyn į jūrą iš atokaus Vakarų Australijos paplūdimio Vortono Bičo.
Nuo 1791 m. Australijoje įvyko daugiau nei 1280 incidentų su rykliais, iš kurių daugiau nei 250 baigėsi mirtimi, skelbiama duomenų bazėje, kurioje fiksuojami šių plėšrūnų susidūrimai su žmonėmis.
