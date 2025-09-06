Žiniasklaida: per nesėkmingą slaptą misiją JAV elitinis dalinys nužudė Šiaurės Korėjos civilius

Laikraštis „The New York Times“ penktadienį pranešė, kad įslaptintą misiją JAV karinio jūrų laivyno „SEAL Team 6“ komanda vykdė 2019 m. pradžioje, vykstant didelio susidomėjimo sulaukusioms Vašingtono ir Pchenjano diplomatinėms deryboms.
Elitiniam specialiųjų pajėgų daliniui – tam pačiam, kuris 2011 m. nukovė buvusį „Al Qaeda“ lyderį Osamą bin Ladeną – buvo pavesta slapta išlipti į krantą Šiaurės Korėjoje ir įrengti pasiklausymo įrenginį, kad galėtų šnipinėti šalies vadovybę.
Tačiau dirbant vidury nakties ir nutrūkus ryšiams, dėl kelių klaidų civiliai gyventojai – keli šiaurės korėjiečiai, kurie, kaip pranešama, nardė dėl moliuskų – netyčia susidūrė su JAV specialiosiomis pajėgomis, kai šios išlipo į krantą.
SEAL pradėjo šaudyti ir nukovė visus mažame žvejybiniame laive buvusius žmones, sakoma pranešime, nenurodant aukų skaičiaus.
Su misija susipažinę pareigūnai laikraščiui sakė, kad JAV kariai „ištraukė kūnus į vandenį, kad paslėptų juos nuo Šiaurės Korėjos valdžios“. Vienas šaltinis aprašė, kaip SEAL nariai „peiliais pradūrė laivo įgulos narių plaučius, kad įsitikintų, jog jų kūnai nuskęs“.
Laikraštis teigė, kad žinių apie nepavykusią misiją gavo apklausęs dešimtis žmonių, „įskaitant civilinės valdžios pareigūnus, pirmosios D. Trumpo administracijos narius ir dabartinius bei buvusius kariškius, žinančius apie misiją“.
Visi jie kalbėjo su anonimiškumo sąlyga dėl misijos slaptumo, teigė naujienų agentūra. Ji taip pat pridūrė, kad keli žmonės sakė, jog jų sprendimą pateikti informaciją lėmė susirūpinimas, kad JAV kariuomenės specialiųjų operacijų nesėkmes „dažnai slepia vyriausybės paslaptis“.
Šaltiniai teigė, kad prezidentas D. Trumpas per savo pirmąją kadenciją davė galutinį leidimą misijai.
Penktadienį žurnalistų paklaustas apie šią ataskaitą D. Trumpas neigė, kad žinojo apie šias operacijas.
„Galėčiau pažiūrėti, bet nieko apie tai nežinau“, – sakė D. Trumpas.
„Dabar tai girdžiu pirmą kartą“, – sakė jis.
JAV pareigūnai sakė, kad „neaišku“, ar Pchenjanas kada nors suprato, kas įvyko 2019 m.
Šiaurės Korėja tuo metu nepateikė jokių viešų pareiškimų dėl civilių žūties ir kol kas nekomentavo paskelbtos istorijos.
Parengta pagal „Al Jazeera“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVŠiaurės Korėja
