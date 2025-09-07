Patvirtintas karaliaus naujasis Tailando premjeras pradėjo eiti pareigas

„Jo Didenybė Karalius tvirtina p. Anutiną Charnvirakulą premjero pareigose nuo dabar“, – karaliaus Mahos Vajiralongkorno įsaką ceremonijoje perskaitė Tailando žemesniųjų parlamento rūmų generalinis sekretorius Arpath Sukhanunthas.
Renginys vyko naujojo premjero vadovaujamos konservatorių partijos „Bhumjaithai“ būstinėje Bankoke.
58-erių A. Charnvirakulas yra buvęs ministro pirmininko pavaduotoju, vidaus reikalų ministru ir sveikatos ministru, bet labiausiai jis žinomas kaip Tailande 2022 m. įvykusio kanapių dekriminalizavimo „architektas“.
A. Charnvirakulas – trečiasis karalystės premjeras per dvejus metus, tačiau jis į valdžią atėjo su koalicijos parama su sąlyga, kad per keturis mėnesius bus paleistas parlamentas ir surengti nauji rinkimai. Vyriausybėje jis eis ir vidaus reikalų ministro pareigas.
„Mano vyriausybė dirbs nenuilstamai“, – žurnalistams pareiškė naujasis premjeras.
„Atsiduosime darbui, kadangi turime tik keturis mėnesius“, – pridūrė jis.
Rugpjūčio pabaigoje Tailando Konstitucinis Teismas nušalino ministrę pirmininkę Paetongtarn Shinawatrą dėl veiksmų sprendžiant ginčą dėl sienos su Kambodža. Teismas nusprendė, kad 39-erių politikė nutekintame pokalbyje telefonu pažeidė etikos principus. P. Shinawatrai teko trauktis iš posto vos po metų darbo.
Iki šiol valdžiusi „Pheu Thai“ partija, kuriai vadovauja įtakinga Shinawatrų dinastija, iki paskutinės akimirkos mėgino užkirsti kelią A. Charnvirakulo išrinkimui. Ji iškėlė ir savo kandidatą, tačiau galiausiai aiškią balsų daugumą gavo A. Charnvirakulas.