Popiežius Leonas XIV pirmuoju šventuoju pripažino italų paauglį, pramintą „Dievo influenceriu“

Katalikų Bažnyčia laiko C. Acutisą, savo trumpą gyvenimą paskyrusį Dievo tarnystei, pavyzdžiu jauniesiems krikščionims. Kartu su juo šventuoju paskelbtas ir Pieras Giorgio Frassati, dar vienas jaunystėje 1925-aisiais miręs italas.
Tai buvo pirmoji Leono atlikta kanonizacija nuo tapimo popiežiumi prieš keturis mėnesius.
Ceremoniją puošė paveikslai
Lotynų kalba 1,4 mlrd. katalikų pasaulyje vadovas paskelbė: „Įtraukiame palaimintąjį Pierą Giorgio Frassati ir Carlą Acutisą į šventųjų sąrašą ir nutariame, kad jie bus garbinami kaip šventieji visoje Bažnyčioje.“ Tuomet prie altoriaus buvo atneštos abiejų relikvijos.
Ant Šv. Petro bazilikos fasado buvo pakabinti du dideli naujųjų šventųjų portretai.
Pamaldose dalyvavo C. Acutiso tėvai ir du jo broliai bei seserys.
Paauglys mirė 2006 m., praėjus kelioms dienoms nuo ligos pradžios.
Katalikų Bažnyčios požiūriu, iki tol jis gyveno pavyzdingą jauno krikščionio gyvenimą. Be to, teigiama, kad po mirties jis padarė du stebuklus.
Vatikanas C. Acutį vadina „kibernetiniu apaštalu“ ir „Dievo influenceriu“, nes jis skleidė savo tikėjimą ir internete.
Per gyvenimą vaikinas taip pat padėjo kunigams sukurti savo parapijų interneto svetaines ir sudarė religinių stebuklų internetinę duomenų bazę, kuri ir šiandien yra prieinama.
Šiomis kanonizacijomis jaunimo palankumo siekianti Bažnyčia susilaukė ir kritikos dėl atsiradusio asmenybės kulto, siejamo su berniuku, kurio kūnas eksponuojamas bažnyčioje Italijos Asyžiaus miestelyje.
Pernai bažnyčią aplankė daugiau nei 1 mln. žmonių. Jo gimtojo Šv. Pranciškaus miesto suvenyrų parduotuvėse parduodama daugybė su paaugliu susijusių suvenyrų. Jo palaikai buvo eksponuojami ir už Italijos ribų.
Šventuoju pripažintas ir dar vienas jaunas italas
Sekmadienį šventuoju pripažintas ir kitas jaunas miręs italas P. G. Frassati (1901–1925). Teigiama, kad jis ypač atsidavusiai padėdavo vargšams ir socialiai atskirtiems žmonėms.
Abi iniciatyvos gimė dar prie argentiniečio pontifiko Pranciškaus, kuris mirė per šias Velykas, – pirmojo popiežiaus iš JAV pirmtako.
Katalikų Bažnyčia iš viso turi daugiau nei 10 tūkst. šventųjų, pradedant Mergele Marija ir beveik visais apaštalais.
Beatifikacijos ir kanonizacijos procedūra – sudėtinga ir susideda iš kelių etapų. Kandidatų gyvenimai yra nuodugniai išnagrinėjami. Anksčiau šis procesas buvo pradedamas ne anksčiau kaip praėjus 50 metų nuo kandidato mirties. C. Acutiso pripažinimo šventuoju procedūros truko mažiau nei 20 metų.
Įprastai reikalaujama, kad potencialiam šventajam būtų priskiriami jo padaryti stebuklai. Paauglio atveju Vatikanas galiojančiais pripažino du išgijimo atvejus Brazilijoje ir Italijoje.