Vos pora metrų nuo mirties: dalis griūvančio pastato nukrito visai šalia praeivių

Policija ir ugniagesiai buvo iškviesti į pranešimą apie pastato griūtį Bradfordo gatvėje Klekheatone apie 10.00 val. Policijos atstovas sakė, kad niekas nebuvo sužeistas.
Socialiniuose tinkluose pasidalytose nuotraukose matyti, kad prie vestuvių vietos „The Monal“ laiptų apačioje ant šaligatvio išbarstyti dideli suskilusio akmens blokai, trūksta dalies fasado.
Taip pat internete plinta stebėjimo kamerų užfiksuotas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad du praeiviai buvo visai šalia, kai griuvo pastato dalis.
Laimei, griūvantis fasadas nepateikė ant šalia ėjusių praeivių.
Savo pareiškime „The Monal“ teigė, kad II laipsnio sąraše esančioje salėje įvyko „nedidelis incidentas“, ir pridūrė: „Svarbiausia žinia yra ta, kad visi yra visiškai saugūs“.
„Mūsų komanda viską vertina, kad užtikrintų, jog ši erdvė išliktų saugi, patikima ir maloni visiems.
Didingame akmeniniame pastate anksčiau veikė „Aakash“, laikomas vienu didžiausių Didžiosios Britanijos indiškų restoranų.
Pasak „Historic England“, iš pradžių pastatas buvo pastatytas kaip Jungtinės reformatų bažnyčia, kurią 1857–1859 m. pastatė „Lockwood and Mawson“ iš Bredfordo.
Dviejų aukštų buvusi Providence Place bažnyčia pirmą kartą įtraukta į sąrašą 1982 m.
„The Monal“ teigė, kad jos komanda „aktyviai dirba, kad išspręstų situaciją“ ir atnaujintų visą veiklą.
Parengta pagal BBC inf.