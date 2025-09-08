D. Trumpas: sprendimas dėl veiksmų Čikagoje bus priimtas artimiausiomis dienomis

„Čikaga yra labai pavojinga vieta, ir mes turime gubernatorių, kuriam nerūpi nusikalstamumas, – netoli Vašingtono įsikūrusioje aviacijos bazėje „Joint Base Andrews“ žurnalistams sakė D. Trumpas. – Čikagą galime išspręsti labai greitai, tačiau per artimiausią dieną ar dvi priimsime sprendimą, kur eiti.“
Respublikonų prezidentas šeštadienį savo platformoje „Truth Social“ pasidalino dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka, kurioje Čikagos panorama pavaizduota stiliumi, primenančiu karinį filmą „Apocalypse Now“ (liet. „Šių dienų Apokalipsė. Sugrįžimas“).
Nuotraukoje parašyta „Čikaga tuoj sužinos, kodėl jis vadinamas KARO departamentu“, o kartu pridėtas užrašas „Man patinka ryte juntamas deportacijų kvapas“, atkartojantis garsiąją filmo citatą apie napalmą.
Šis įrašas susilaukė miesto mero ir JAV Ilinojaus valstijos gubernatoriaus, kurie abu yra demokratai, kritikos. Ilinojaus gubernatorius J. B. Pritzkeris tinkle „X“ pasmerkė atitinkamas pastabas ir pavadino D. Trumpą žmogumi, kuris „trokšta būti diktatoriumi“.
„Jungtinių Valstijų prezidentas grasina kariauti su Amerikos miestu. Tai ne juokas. Tai nėra normalu“, – tvirtino jis.
Tuo tarpu Čikagos meras Brandonas Johnsonas pažymėjo, kad šie grasinimai yra „per žemi mūsų tautos garbės atžvilgiu“, ir pažymėjo, jog „realybė yra ta, kad jis nori okupuoti mūsų miestą ir pažeisti mūsų Konstituciją“.
D. Trumpas yra pagrasinęs imtis agresyvių veiksmų prieš tariamą nusikaltimų skaičiaus augimą Čikagoje. Vašingtone, kuriam taip pat vadovauja demokratai, jis neseniai dislokavo Nacionalinę gvardiją, o vietos policiją perdavė federalinės valdžios žinion, nors duomenys rodo, kad nusikaltimų skaičius šalies sostinėje sumažėjo.