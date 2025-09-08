Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Griežta Latvijos pozicija: nurodymus gavo daugiau nei 800 rusų

2025 m. rugsėjo 8 d. 13:12
Latvijos migracijos tarnyba, remdamasi 2022 m. įsigaliojusiais įstatymo pakeitimais, įpareigojo 841 Rusijos pilietį iki spalio 13 d. išvykti iš šalies.
Išsamesnę informaciją sekmadienio vakarą pateikė Latvijos televizija, remdamasi imigracijos tarnyba.
Imigracijos įstatymai buvo pakeisti reaguojant į Rusijos karą prieš Ukrainą, sugriežtinant sąlygas suteikti rusams leidimus gyventi šalyje.
Maždaug ketvirtadalis iš 1,9 mln. Latvijos gyventojų priklauso didelei rusakalbių mažumai. Latvija turi bendrą sieną su Rusija.
Norėdami toliau teisėtai gyventi Latvijoje, Rusijos piliečiai turi prašyti nuolatinio gyventojo statuso ir įrodyti, kad jų latvių kalbos žinios yra tinkamos kasdieniam naudojimui. Jie taip pat turi būti patikrinti saugumo požiūriu.
2022 m. taisyklės paveikė maždaug 25 tūkst. žmonių, apie 16 tūkst. jų gavo nuolatinį leidimą gyventi, dar 1 000-ui suteiktas laikinas leidimas.
Tie, kurie negavo jokio leidimo, privalo išvykti iš šalies.
Pasak valdžios institucijų, 2600 žmonių jau išvyko savo noru. Būta 10 priverstinio išsiuntimo atvejų.
