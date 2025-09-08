Iš Vašingtono – griežtas reikalavimas Europai dėl sankcijų Rusijai

Pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jis pasirengęs pradėti „antrąjį sankcijų Rusijai etapą“.
Pasak C. Wrighto, Vašingtonas veiktų agresyviau, jei Europos šalys nutrauktų energetinius ryšius su Maskva ir vietoje to pirktų amerikietiškas suskystintas gamtines dujas (SGD) ir kurą.
„Jeigu europiečiai nusibrėžtų liniją ir pasakytų: „Mes daugiau nebepirksime rusiškų dujų, mes nebepirksime rusiškos naftos“. Ar tai turėtų teigiamos įtakos JAV nusiteikimui veikti agresyviau? Be abejo“, – teigė C. Wrightas.
Energetikos sekretorius pridūrė, kad toks pokytis atitiktų JAV ir ES prekybos susitarimą, pagal kurį Europa iki 2028 m. pabaigos turi įsigyti 750 mlrd. dolerių vertės JAV energijos išteklių.
„Rusija finansuoja savo karo mašiną iš naftos ir dujų eksporto, ir, jei nutrauktumėte europietiškus pirkimus, tai sumažintų jų pajamas“, – teigė jis.
Europos Sąjunga jau siekia nutraukti priklausomybę nuo rusiškų iškastinių išteklių, kurie ir toliau finansuoja Kremliaus karo veiksmus. 2024 m. blokas importavo 52 mlrd. kubinių metrų rusiškų dujų ir 13 mln. tonų naftos, nors buvo pažadėjęs diversifikuoti tiekimą.
Birželį Briuselis pasiūlė iki 2027 m. pabaigos teisiškai uždrausti visą rusiškų iškastinių išteklių importą. Parlamentarai svarsto spartesnį atsisakymą, kuris galėtų prasidėti jau 2027 m. sausį, nors Vengrija ir Slovakija perspėjo apie galimas ekonomines pasekmes.
Nepaisant griežtos retorikos, D. Trumpo administracija iki šiol taikė tik ribotas sankcijas Maskvai, o kai kuriais atvejais netgi sušvelnino anksčiau įvestus apribojimus.
Rugpjūtį Vašingtonas įvedė tarifus Indijai – vienai didžiausių Rusijos naftos pirkėjų, – tačiau platesnių priemonių imtis susilaikė. Indijos pareigūnai teigė, kad tarifai jų rusiškos naftos importo nesustabdys.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa penktadienį pareiškė, kad Europos delegacija vyks į Vašingtoną derinti naujo bendro sankcijų paketo prieš Rusiją.
Kitą dieną JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad Vašingtonas pasirengęs išplėsti antrinius tarifus šalims, perkančioms rusišką naftą, tačiau papildomų žingsnių kol kas nepaskelbta.
