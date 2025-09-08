Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ispanija atmeta Izraelio „melagingus ir šmeižikiškus“ kaltinimus antisemitizmu

2025 m. rugsėjo 8 d. 15:51
Ispanija pirmadienį pareiškė kategoriškai atmetanti „melagingus ir šmeižikiškus kaltinimus antisemitizmu“, kuriuos Izraelis pareiškė po to, kai ministras pirmininkas Pedro Sanchezas paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti tam, ką pats pavadino „genocidu Gazoje“.
Ispanijos užsienio reikalų ministerija taip pat pasmerkė Izraelį už tai, kad šis uždraudė į šalį įvažiuoti dviem kraštutinių kairiųjų vyriausybės ministrėms. Ministerija pareiškė, kad Ispanija „nepasiduos bauginimams gindama taiką, tarptautinę teisę ir žmogaus teises“.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras pirmadienį platformoje „X“ teigė, kad P. Sanchezo kritika karui yra bandymas „nukreipti dėmesį nuo rimtų korupcijos skandalų nuolatine antizraelietiška ir antisemitine kampanija“.
G. Saaras taip pat paskelbė draudimą įvažiuoti į šalį vicepremjerei Yolandai Diaz ir jaunimo ministrei Sirai Rego. Jos abi priklauso kraštutinių kairiųjų grupei „Sumar“, kuri yra P. Sanchezo koalicinės vyriausybės jaunesnioji partnerė.
S. Rego yra palestiniečių kilmės iš tėvo pusės ir dalį savo ankstyvosios vaikystės praleido okupuotame Vakarų Krante.
Tarp P. Sanchezo paskelbtų priemonių buvo ginklų embargas Izraeliui ir draudimas laivams, gabenantiems kurą Izraelio kariuomenei, naudotis Ispanijos uostais.
Ispanija yra viena iš atviriausių Izraelio kritikių dėl karinių veiksmų Gazos Ruože, prasidėjusių po beprecedentės „Hamas“ atakos 2023 m. spalio 7 d.
