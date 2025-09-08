Izraelio aukščiausiasis teismas: palestiniečiai kaliniai stokoja maisto

Nors Izraelio aukščiausiojo teismo pareiga yra svarstyti valdžios sprendimų teisėtumą, tačiau per beveik dvejus metus vykstantį Izraelio karą prieš islamistų grupuotę „Hamas“ jis retai prieštaravo valdžios veiksmams.
Po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įsiveržė iš Gazos Ruožo į Pietų Izraelį ir nužudė apie 1 200 žmonių, daugiausiai civilių, Izraelis iš esmės atmetė tarptautinę kritiką dėl šalies veiksmų ir aiškino darantis tai, ką reikia, kad nugalėtų „Hamas“.
Izraelio kariuomenė sulaikė daugybę palestiniečių Gazos Ruože ir okupuotame Vakarų Krante dėl įtarimų ryšiais su islamistais. Tūkstančiai žmonių buvo paleisti iš kalinimo vietų, kur buvo laikomi daug mėnesių nepareiškus įtarimų. Paleistieji palestiniečiai pasakojo apie tragiškas sąlygas, perpildytas kameras, menką maisto kiekį, nepakankamą medicininę pagalbą ir niežų protrūkį.
Izraelio aukščiausiasis teismas svarsto asmenų ir organizacijų skundus dėl Izraelio valdžios veiksmų. Pavyzdžiui, dėl apriboto maisto ir medikamentų tiekimo į Gazos Ruožą arba, šiuo atveju, dėl to, ką dvi Izraelio žmogaus teisių gynimo grupės savo skunde įvardijo esant „sistemine politika“ duoti palestiniečiams nepakankamai maisto.
Trijų teisėjų kolegija vienbalsiai nusprendė, kad Izraelio vyriausybė turi teisinę pareigą palestiniečių kaliniams suteikti maisto tris kartus į dieną, jog būtų užtikrintas „minimalus gyvenimo lygis“. Teismas nurodė vykdyti šią pareigą.
Be to, dviem teisėjų balsais prieš vieną buvo nuspręsta pritarti pernai Izraelio pilietinių teisių asociacijos (ACRI) ir Izraelio žmogaus teisių gynimo grupės „Gisha“ pateiktai peticijai, kurioje teigta, kad Izraelis sulaikytiems palestiniečiams specialiai neduoda pakankamai maisto, o dėl to jie kentė badą vykstant Izraelio karui prieš „Hamas“.
„Nekalbama apie patogų gyvenimą ar prabangą, kalbama apie paprasčiausias išgyvenimo sąlygas, kurių reikia vadovaujantis įstatymais. Nesielkime taip, kaip mūsų blogiausi priešai“, – sakoma teismo nutarime.
Nuo tada, kai prasidėjo karas, palestiniečių atstovai nurodė, kad Izraelio nelaisvėje mirė mažiausiai 61 palestinietis. Kovo mėnesį Izraelio kalėjime mirė 17-metis palestinietis. Anot gydytojų, jis greičiausiai mirė iš bado.
Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras, atsakingas už kalėjimus, pernai teigė, kad sąlygos kalėjimuose buvo sumažintos iki minimalių, kurios atitinka Izraelio įstatymų reikalavimus.
Nedidelei ultrancionalistų partijai vadovaujantis I. Ben-Gviras taip pat aršiai kritikavo sekmadienį paskelbtą teismo nutarimą.
Jis retoriškai klausė ar teisėjai yra iš Izraelio ir pabrėžė, kad žydų įkaitams Gazoje niekas nepadeda, bet Izraelio aukščiausiasis teismas gina „Hamas“, o tai yra akibrokštas. Jis žadėjo, kad palestiniečių kaliniams ir toliau bus sudaromos tik minimalios sąlygos, kurių reikalauja įstatymai.
ACRI ragina valdžią tučtuojau įgyvendintų teismo verdiktą ir žinutėje socialinėje platformoje „X“ paskelbė, kad Izraelio kalėjimų sistema buvo paversta į „kankinimų stovyklas“.
„Valstybė negali žmonių marinti badu. Žmonės neturi marinti kitų žmonių badu, nepaisant to, ką jie padarė“, – sakoma organizacijos žinutėje.
IzraelispalestiniečiaiPalestina
