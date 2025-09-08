JT žmogaus teisių vadovas pasmerkė Izraelį dėl Gazoje vykdomo „vieno karo nusikaltimo po kito“

Ženevoje pradėdamas JT Žmogaus teisių tarybos sesiją, V. Turkas apkaltino Izraelį vykdant „vieną karo nusikaltimą po kito“ ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė nesugeba imtis jokių veiksmų.
„Reikia neatidėliotinai imtis veiksmų, kad žudynės būtų nutrauktos, – sakė V. Turkas. – Tarptautinė bendruomenė nesugeba vykdyti savo pareigos. Mes apviliame Gazos palestiniečius“.
Jis teigė, kad šalys „privalo sustabdyti ginklų, kuriais rizikuojama pažeisti karo įstatymus, tiekimą Izraeliui“ ir paragino daryti „maksimalų spaudimą“ konflikto šalims, kad būtų pasiektos paliaubos.
V. Turkas taip pat sakė, kad Izraelis už savo elgesį – jo žodžiais tariant, „masines palestiniečių žudynes“, visuotinę destrukciją ir „neapsakomas kančias“, kurias patiria civiliai gyventojai – turi būti patrauktas atsakomybėn Tarptautiniame teisingumo teisme.
„Esu pasibaisėjęs, kad Izraelio aukšto rango pareigūnai atvirai naudoja genocido retoriką ir gėdingai nužmogina palestiniečius“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie palestiniečių ginkluotų grupuočių įvykdytas izraeliečių žudynes ir paimtus įkaitus – įvykius, beveik prieš dvejus metus tapusius karo Gazoje priežastimi, – V. Turkas sakė: „Izraelis tebėra giliai traumuotas po siaubingų „Hamas“ ir kitų ginkluotų grupuočių išpuolių“ ir „tebesitęsiančios nelaisvės, kurioje laikomi įkaitai“.
Izraelio pasiuntinybė Ženevoje apkaltino V. Turką „antiizraelietiška agitacija“.
Ambasadorius Danielis Meronas išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad komisaras „toliau skleidžia šmeižikišką retoriką ir kenkia žydų valstybės saugumui“.