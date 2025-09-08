Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Lenkijos pasienio pareigūnai netoli Baltarusijos sienos rado „nenustatyto skraidančio objekto“ nuolaužas

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:18
Lenkijos pasienio pareigūnai pranešė radę nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų kaime netoli sienos su Baltarusija, sekmadienį vėlai vakare pranešė policija. Tai – pastarasis iš visos eilės panašių incidentų NATO valstybėje narėje, pirmadienį ryte pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šiandien, prieš 22 val., Terespolio policijos nuovados budintis pareigūnas gavo pasienio apsaugos pareigūnų pranešimą apie nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų radimą netoli Terespolio pasienio perėjimo ties Polatyče“, – sekmadienį rašė vietos policija „Facebook“ tinkle.
„Mes saugome radinio vietą. Per incidentą niekas nenukentėjo“, – pridūrė pareigūnai.
Lenkija ypač budriai stebi į jos oro erdvę patenkančius skraidančius objektus nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į kaimą pietų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.
Šeštadienį rytinėje Lenkijoje nukrito objektas, kuris, tikėtina, buvo kontrabandos dronas, portalui „TVP World“ pranešė gynybos ministerijos atstovas.
Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir sudaužydamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu sakė, kad dronas, atrodo, į Lenkiją pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.
Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse, priduria „TVP World“.
LenkijaBaltarusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.