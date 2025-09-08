Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikė „Pussy Riot“ aktyvistę: ieškoma Turkmėnistano

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 8 d. 14:12
Rusijos pankroko feministinės protestų grupės „Pussy Riot“ narė pirmadienį buvo paleista po trumpo sulaikymo Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, pranešė regiono prokuroras.
Lenkijos pasienio policija penktadienį suėmė turkmėnų kilmės Rusijos pilietę Aisoltan Nijazovą pagal Turkmėnistano išduotą arešto orderį.
„Ji laisva“, – naujienų agentūrai AFP sakė Suvalkų prokuratūros atstovas Wojciechas Piktelis.
„Po apklausos prokuroras nerado pagrindo prašyti sulaikymo iki ekstradicijos ir nusprendė ją paleisti“, – pridūrė jis.
„Pussy Riot“ aktyvistės yra žinomos Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikės, pasisakančios prieš karą Ukrainoje. Anksčiau A. Nijazova buvo trumpai sulaikyta Slovėnijoje ir Kroatijoje pagal Interpolo išduotą arešto orderį ir vėliau paleista.
